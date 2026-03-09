Цифровое раздевание / © Credits

Сегодня искусственный интеллект — это уже не что-то из научной фантастики. Мы сталкиваемся с ним ежедневно, при написании электронных писем, в приложениях для планирования, в чатботах и в рекомендациях стриминговых сервисов. ИИ даже используется в медицине, например, для помощи в сложных операциях или анализа данных.

Однако вместе с пользой приходит и новая опасность. В начале 2026 года интернет столкнулся с тревожной тенденцией, а именно использованием искусственного интеллекта для создания фальшивых, но очень реалистичных изображений людей — так называемых deepfake-фото, об этом рассказало издание Woman&Home.

Новый тренд в соцсетях

На платформе X (ранее Twitter) некоторые пользователи начали использовать встроенный AI-чатбот Grok для манипуляции фотографиями реальных людей. Суть схемы была простой, ведь достаточно было написать короткий текстовый запрос под фото и искусственный интеллект менял изображение. Например, пользователи просили:

изменить одежду человека

сделать его более откровенным

изменить внешность

добавить насильственные или унизительные элементы

В результате создавались реалистичные, но полностью вымышленные изображения, которые могли выглядеть так, будто человек действительно участвовал в этих сценах. Чаще всего жертвами становились женщины.

Что такое Grok

Grok — это чатбот с искусственным интеллектом, созданный компанией xAI. Его впервые представили в 2023 году. Среди возможностей Grok генерация текстов, создание изображений, редактирование фотографий и генерация видео. Сервис доступен как отдельное приложение и сразу в социальной сети X. Базовая версия чатбота бесплатная, хотя некоторые функции доступны только по подписке.

Как пользователи обходили ограничения

Платформа формально запрещала создание полностью обнаженных изображений. Однако пользователи быстро нашли обходные пути. В результате AI создавал картинки, на которых было видно интимные части тела через «прозрачную» одежду. В некоторых случаях изображения содержали сцены насилия или унижения.

Наибольшее возмущение вызвали случаи, когда подобные манипуляции делали с фотографиями несовершеннолетних, а это могло подпадать под категорию сексуальной эксплуатации детей.

Глобальная реакция

Скандал быстро приобрел международный масштаб. Правозащитные организации начали требовать ограничений для AI-инструментов. В январе 2026 года Британия начала официальное расследование в отношении платформы X. Проверка касается возможных нарушений законов, регулирующих защиту пользователей в сети.

После международного давления компания X объявила о новых ограничениях:

запрет редактировать фото реальных людей в откровенной одежде

ограничение инструментов редактирования

доступ к некоторым функциям только для платных пользователей

Компания также подтвердила нулевую толерантность к сексуальной эксплуатации детей.

Проблема не исчезла

Активисты считают эти меры недостаточными. Рост злоупотреблений интимными AI-изображениями — это не просто цифровая угроза. Оно имеет реальные опасные последствия для женщин и девушек. Ограничение доступа к инструментам может лишь немного уменьшить масштаб проблемы, однако не останавливает ее. Фактически часть злоупотреблений просто перенесли за платный доступ.

Истории жертв

Самый болезненный аспект этой истории — реальные люди, чьи фотографии были использованы без их согласия. Сначала пользователи просто меняли фото профиля, например, цвет волос и добавляли макияж или грим. Но после того, как пользователи выкладывали фото с тренировок, например, ситуация обострилась. Незнакомцы начали просить AI:

сменить одежду на бикини

изменять пропорции тела

создавать сексуализированные изображения

Это было унизительно, ведь вы вдруг перестаете чувствовать, что ваше тело принадлежит вам. Кто-то взял его без разрешения, изменил и использовал. Другие пользователи сообщали, что тролли создали изображение, где их якобы изобразили в бикини.

Новая форма цифрового насилия

Эксперты по кибербезопасности говорят о появлении нового явления — AI-интимного насилия. Его опасность в том, что:

изображения имеют реалистичный вид

их можно создать за секунды

они быстро распространяются в интернете

их почти невозможно полностью удалить

Для жертв это означает потерю контроля над собственным образом и репутацией.

Искусственный интеллект без сомнения меняет мир и делает нашу жизнь быстрее и удобнее. Но история с Grok показывает другую сторону технологий, ведь любой инструмент может быть использован не только для творчества, но и для унижения или насилия. Именно поэтому эксперты все чаще говорят о необходимости более жестких правил для AI, ответственности платформ и лучшей защиты пользователей. Потому что в мире, где фото можно изменить за секунду, вопросы цифровой этики и безопасности становятся важными как никогда.