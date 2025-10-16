Удушение во время секса: опасная практика, которая может выйти из-под контроля

Удушение во время секса / © Credits

Многие воспринимают это как способ «добавить страсти», однако медики и сексологи называют подавление одной из самых опасных практик, которую когда-то популяризировала индустрия для взрослых. Речь идет не просто о риске дискомфорта, а о настоящей угрозе жизни, об этом рассказало издание Psychology Today.

Удушение — почти полицейский прием

Именно такую формулировку дают медики. Во время удушения происходит сдавливание сонных артерий, через которые к мозгу поступает около 70% крови. Если кровоснабжение перекрыть даже на 4 секунды, человек может потерять сознание.

Мозгу необходимо не менее 15-20% от всего объема крови в организме и даже кратковременное ограничение потока может вызвать необратимые изменения, например, ишемическое поражение тканей. И самое страшное, чтобы сдавить сонную артерию, достаточно силы всего около 6 кг, примерно столько весит обычный домашний кот.

«Я могу вовремя остановиться» — опасная иллюзия

Многие считают, что если во время секса партнеры доверяют друг другу, риска нет. «Я остановлюсь, если вижу, что что-то не так» — самая распространенная фраза. Но врачи говорят, что это не работает. Даже опытные медики больше не используют так называемый «каротидный массаж», потому что он может привести к остановке сердца или повреждению сосудов. Даже при минимальном давлении.

Итак, даже если партнер действует «аккуратно», риск остается смертельно высоким. Человек может потерять сознание, получить повреждение мозга или сердечный приступ и это происходит буквально за считанные секунды.

Как «модная практика» попала в спальню

Понятие «breath play» («игра с дыханием») или «эротическая асфиксия» существовало в БДСМ-культуре задолго до того, как стало массовым явлением. Но это всегда было крайне рисковым элементом, которым занимались только люди с опытом и системой безопасности. Сегодня же, под влиянием порно, подавление превратилось в мейнстрим.

Сексуальность — это не риск

Проблема не в том, что людям хочется экспериментировать. Это естественно. Проблема в том, что массовая культура изображает риск как эротический элемент и не объясняет его последствий. Ни один медицинский или анатомический способ не позволяет сделать удушение без риска остановки сердца. Даже если это делает врач.

Даже «легкое» подавление может привести к гипоксии мозга — состоянию, когда клетки начинают погибать из-за недостатка кислорода.

Важность согласия

Современное сексуальное образование подчеркивает, что никакой контакт не может быть безопасным без четкого, осознанного согласия. Но даже когда такое согласие есть, важно помнить, что некоторые действия несут объективный риск для жизни и никакое «да» не отменяет физиологии.

Поэтому если вам интересно добавить «игры» в отношения, стоит искать альтернативы, например, техники дыхания, изменения ритма, контроля или доминирования, которые не включают физическое ограничение воздуха.

Сексуальность — это не только эксперименты, но и забота. Уважение к телу партнера — высшая форма доверия. И настоящая близость рождается не в момент, когда кто-то сжимает шею, а когда каждый чувствует себя в безопасности.