Вагинальный оргазм: сексолог рассказал, где и как искать блаженства

Не одно поколение женщин мучительно пыталось достичь вагинального оргазма, будучи уверенными, что с ними что-то не так. Не одно поколение мужчин разочарованно трудилось в постели, не понимая, что они делают неправильно, почему партнерша не может "кончить" от таких интенсивных и настойчивых телодвижений.

Годы непонимания и попыток найти во влагалище тот самый оргазм – все это основывалось на ложном представлении о том, что вагина предназначена для получения удовольствия от проникновения, и иначе быть не может.

Подробнее о том, как так вышло и где на самом деле искать блаженства, рассказывает сексолог Евгения Остапова.

О существовании волшебной точки оргазма, а именно, расположенной где-то во влагалище точки G, мир впервые услышал от немецкого гинеколога Грэфенберга. И тут же человечество решило: найдя эту точку и нажав на нее, мужчина тут же автоматически становится отличным любовником.

Одновременно женщинам стали агрессивно предлагать тренинги и упражнения на развитие точки G, а затем и увеличение этой зоны с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. И все это в попытке избавиться от стереотипа "женщина без вагинального оргазма – сексуально неполноценна". Удобная штука для манипуляций!

Но в 2005 году уролог Хелен О’Коннелл опубликовала исследование, основанное на изучении клитора с помощью МРТ. Оказалось, что точка G – чувствительная зона внутри вагины – не что иное, как сочленение ножек клитора! Касаясь точки на передней части влагалища, просто идет стимуляция клитора, только изнутри. В этой интересной теме разбирались множество любителей, профессионалов и научных деятелей. Но загадочный вагинально-клиторальный оргазм стал для научной среды тем самым Бермудским треугольником, в недрах которого пропадает всякая информация, логика и теория.

Сейчас ученые пришли к единому мнению, что популярная точка G – это часть клитора, а вагинальный оргазм – просто социальный конструкт. Но в обществе до сих пор бродит призрак – а вдруг вагинальный оргазм достигается стимуляцией других зон влагалища? Нет, ведь у вагины почти нет нервных окончаний. Чувствуют ли женщины тампон или менструальную чашу внутри? Большинство женщин ответят нет. Безусловно, сенситивность можно тренировать (мастурбация в помощь), но не там, где отродясь нет и не было нервных окончаний.

Чувствительность повышена только в первой трети вагины, как раз там, где расположены луковицы клитора. Таким образом клитор побеждает в битве оргазмов – как ни крути женщину, с какой стороны к ней не подходи, именно от клитора зависит достижение пика наслаждения.

Тем не менее исследования продолжаются, и впереди еще множество интересных и важных открытий. И каждая женщина при желании может внести свой вклад в изучение оргазма! Прямо сейчас.

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