Виагра для женщин / © Credits

Издание Cleveland Clinic рассказало, что ответ сложнее, чем кажется, но именно в этой сложности — ключ к здоровой сексуальности.

Снижение сексуального желания — одна из самых распространенных причин, по которым женщины обращаются к гинекологам и сексологам. И это касается женщин любого возраста. Несмотря на то, что мир давно знает, как работает Виагра для мужчин, женская сексуальность значительно сложнее. И именно поэтому универсальной «волшебной таблетки» здесь не существует.

Могут ли женщины принимать Виагру

Коротко: да, могут — но не должны без назначения врача. Технически женщины могут принимать активное вещество Виагра, но FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США) не одобряет его для лечения женской сексуальной дисфункции. Препарат официально предназначен только для эректильной дисфункции у мужчин.

Как работает Виагра

Препарат усиливает приток крови к половым органам. У женщин это может:

повысить чувствительность,

улучшает увлажнение,

делает секс физически более приятным.

Но, и это ключевое, она не влияет на желание.

Что чувствуют женщины, принимающие Виагру

Реакции разные. Некоторые женщины действительно отмечают:

больше физического удовольствия,

легкое возбуждение.

Но есть и побочные эффекты:

головная боль,

тошнота,

головокружение,

приливы жара,

нарушение сердечного ритма.

Особенно опасно сочетать Виагру с алкоголем или препаратами для снижения давления, это может привести к его резкому падению и даже обмороку.

Существует ли Виагра для женщин

В классическом смысле — нет. Но существуют одобренные препараты, которые работают именно с женским либидо. Например, ежедневная таблетка для женщин в пременопаузе, которая влияет на нейромедиаторы мозга и не совместима с алкоголем. Существуют также инъекция перед сексом, но они подходят только для перименопаузальных женщин и они не для тех, у кого либидо снижено из-за других болезней. Могут использоваться определенные антидепрессанты, которые улучшают либидо, особенно если оно снизилось из-за депрессии. Это еще может быть гормональная терапия, которая помогает при сухости и боли во время секса,

Когда проблема не в гормонах

Врачи отмечают, что женская сексуальность — это не только физиология. На либидо влияют:

хронический стресс и усталость,

проблемы в отношениях,

неуверенность в теле,

прошлые травмы,

тревога и депрессия,

побочные действия лекарств.

Что может помочь

лубриканты и вагинальные увлажнители

работа с психотерапевтом

забота о сне, движении и уровне стресса

честный разговор с партнером и врачом

физиотерапия тазового дна при болезненном сексе

Виагра может звучать как простой выход, но для большинства женщин она не является решением проблемы низкого либидо. Женское желание формируется на пересечении тела, мозга, эмоций и контекста жизни.

Хорошая новость заключается в том, что помощь существует. Просто она индивидуальна, комплексна и значительно глубже одной таблетки. Сексуальное здоровье — это не роскошь и не прихоть. Это часть качества жизни. И говорить о нем — не стыдно, а необходимо.