Жесткий секс и БДСМ: что нужно знать для безопасной и увлекательной практики / © Getty Images

Реклама

В современном мире, где популярность онлайн-знакомств растет, а секс-образование часто ограничивается порнографией, неправильное понимание этих практик может закончиться неприятными последствиями, об этом рассказало издание Psychology Today.

БДСМ: больше чем просто секс

БДСМ (BDSM) — это не просто набор действий в спальне, а целая культура с четкими правилами. Аббревиатура раскрывает три ключевых направления:

B&D — Bondage&Discipline: ограничение движений, использование веревок, наручников, шарфов и имитация наказаний, например, шлепки и легкие удары.

D&S — Dominance&Submission: ролевая игра с обменом властью. Один партнер доминирует, другой подчиняется, все в рамках предварительно оговоренных правил.

S&M — Sadism&Masochism: получение удовольствия через боль или интенсивные ощущения. Садист наслаждается процессом нанесения боли, мазохист — получением.

БДСМ может быть сексуальным, но не всегда. Это также способ эмоционального или духовного самовыражения, практика доверия и взаимоуважения. Ключевые принципы: безопасность, понимание и согласие (safe, sane, consensual), четко обсужденные границы и сообщество, которое поддерживает новичков.

Реклама

Жесткий секс: «дикое поле» для экспериментов

Жесткий секс часто имеет подобный БДСМ вид, например, шлепанье, таскание за волосы, удержание партнера, но он не имеет устоявшихся правил, ролей или сообщества. Это обычно именно сексуальная практика, где все зависит от договоренностей между партнерами.

Проблема в том, что люди часто понимают «жесткий секс» по-разному. Непонимание может привести к травмам, психологическому стрессу и даже криминальным последствиям, если границы партнера не были четко оговорены.

Безопасность превыше всего

Если вам нравится экспериментировать, стоит научиться делать это безопасно.

Четко обсуждайте границы. Перед игрой проговорите, что разрешено, а что нет. Не полагайтесь на догадки или жесты.

Используйте сигнал для остановки. В БДСМ часто используют «стоп-слово» — слово или предмет, который останавливает игру, даже если другие действия продолжаются.

Начинайте медленно . С новым партнером пробуйте легкие действия, постепенно повышайте интенсивность.

Доверие имеет значение. Лучшие результаты с известными партнерами, которые могут коммуницировать и чувствуют ваши границы.

Будьте трезвыми, алкоголь или наркотики снижают контроль и реакцию и повышают риск травм.

Избегайте опасных практик. Например, придушение руками или веревками может привести к серьезным повреждениям мозга или смерти.

Учитесь технике. Интенсивные ощущения можно получать без травм, осторожное тянуть за волосы, легкие удары по коже, контролируемые удары.

Жесткий секс — это скорее набор действий в спальне, а БДСМ — культура, сообщество и стиль жизни с четкими ролями и правилами. Важно помнить, что любые эксперименты должны базироваться на согласии, коммуникации и безопасности. Лучший советчик в мире секса — это здравый смысл и взаимное доверие. И даже в самых жестких экспериментах безопасность всегда на первом месте.