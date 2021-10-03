Звуки во время секса: кричать или не кричать?

Какие только звуки не издают люди во время секса: стонут, кричат, рычат, хрюкают, выкрикивают нецензурные выражения и пафосные фразы вроде "Вот уже открываются врата!" Отношение к звукам тоже у всех разное. Кому-то нравится этот талант, кого-то смешит, а кто-то усматривает в этом неискренность. Так шуметь или не шуметь в процессе соития?

Считается, что во время секса традиционно стонут женщины. Мужская вокализация во время полового акта чаще ассоциируется с немецкими порнофильмами ("Йа-йа! Фантастиш!") и вызывает скорее иронию. Мужчины зачастую не позволяют себе терять контроль над эмоциями. В то время как для женщины потеря контроля – а именно это читается за сексуальными стонами и криками – более естественный процесс. Учащенное дыхание и стоны во время секса свидетельствуют об особом, трансовом, состоянии. В некоторых африканских племенах глубокое дыхание использовали для того, чтобы впадать в глубокий транс. При этом, как выяснили ученые, снижается артериальное давление и уровень углекислого газа в крови, а чувствительность усиливается, как и сексуальные переживания. В мозге происходят изменения, благодаря которым снижается контроль над поведением и эмоциями, человек буквально становится подобен животному.

Стонут ли во время секса животные?

Кстати, о животных. Самки павианов начинают издавать более сложные звуки при приближении овуляции. Также их вокализации меняются в зависимости от ранга самца, с которым они спариваются. Не то ли происходит с женщинами при сексе с альфа- или бета-самцами? Часто "самки человека" делятся, что не всегда и не с любым партнером они стонут во время секса или издают другие звуки. А вот самки макак звуками помогают своим партнерам получить оргазм.

Зачем женщины стонут во время секса

О том, что женщины, подобно самкам макак, влияют своими криками и стонами на наслаждение мужчин, подтверждают и исследования в области секса. Правда, часто звуки издаются не по причине сильной эйфории и потере контроля над эмоциями, а как средство манипуляции. Согласно исследованию, проводимому британскими учеными, из 71 опрошенной женщины от 18 до 47 лет 66% шумели во время секса для того, чтобы ускорить оргазм своего партнера, а 87% таким образом стремились повысить его самооценку. Некоторые женщины также сообщали, что вокализировали для того, чтобы облегчить скуку, усталость или боль/дискомфорт во время секса.

Не потому ли громкие стоны женщин часто кажутся наигранными? Если за стеной кто-то громко стонет среди ночи, многим эта демонстративность говорит о желании похвастаться, показать: со мной все в порядке, у меня есть секс. Однако мужчины по-прежнему предпочитают верить своим партнершам, расценивая звуки во время соития как сигналы о силе возбуждения и приближении к оргазму. Те же британские ученые установили, что мужчины неверно интерпретируют оргазм у своих партнерш. Исследования, в которых участвовали 85 пар от 20 до 45 лет, показали, что женщины не контролировали и не играли во время орального секса, в то время как при вагинальном чаще имитировали оргазм. Мужчинам же показалось наоборот.

Нужно ли стонать и кричать во время секса?

Так кричать или не кричать? Некоторые женщины делятся, что хотели бы покричать в постели, только стесняются, боятся, что услышат соседи, за стеной спят дети или родители, и т.д. Безусловно, часто приходится делать скидку на жилищные условия. Но если есть возможность уединиться в месте, где вас не будут слышать, лучше не ограничивать себя в выражении эмоций. Сексологи также рекомендуют использовать звуки не для того, чтобы ввести партнера в заблуждение, скрыв тем самым свою невысокую заинтересованность процессом, а скорее как способ обучать партнера. То есть усиливать и уменьшать стоны в зависимости от того, делает ли партнер что-то приятное или нет. Это лучше, чем руководить процессом тоном гаишника: "Левее, правее, вперед, сильнее, стой".

Авдотья Разгуляева

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