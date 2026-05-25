Топ-8 правил современного денежного этикета

Как говорить о финансах тактично и не нарушая личных границ, объясняет ментор по финансовому мышлению Елена Шепель.

«В нашем обществе о деньгах принято или молчать, или же говорить слишком громко. Но почти никто не учит нас главному: как вести себя с деньгами в отношениях с другими людьми, — говорит Елена Шепель, — Мы годами инвестируем в карьеру или бизнес, осваиваем навыки финансовой грамотности, и при этом можем из-за 100 гривен испортить дружбу. Или обидеть коллегу бестактными комментариями или вопросами. Денежный этикет — это, прежде всего, об уважении к финансовым границам другого человека. О понимании того, что финансы — одна из самых чувствительных тем любых отношений.

Не считайте чужие деньги вслух

За столом на дне рождения родственник спрашивает: «Ну что, сколько там платят в вашей компании?». Человек, который это слышит, смущается и пытается избежать ответа, или отвечает очень общо. Далее разговор переходит в сравнение доходов этого человека с заработками общих знакомых и родственников. Конечно, в следующий раз уже никто не захочет делиться личным в целом. Точно так же коллега может спрашивать у другого коллеги: «Такие классные туфли, за сколько купила? Наверное, потратила на это ползарплаты?». Чрезмерное любопытство часто приводит к ощущению дискомфорта в коммуникации.

Согласовывайте бюджет совместных расходов заранее

Представим, что две подруги едут в отпуск. Одна рассчитывает поселиться в бюджетном трехзвездочном отеле, чтобы сэкономить деньги. Другая бронирует пятизвездочный отель. В результате между подругами возникает напряжение, которое приводит к неловким разговорам и испорченному отдыху. Как вариант, чтобы не отставать от более богатой подруги, первая вынуждена взять кредит, который потом надо будет выплачивать. На самом деле, разные бюджеты — это абсолютно нормально. Если уметь о них нормально и честно говорить, вы всегда найдете вариант, который будет удобен для всех. Открытое согласование затрат задает обоим понятные границы, а еще это проявление уважения к другому человеку.

Если занимаете деньги — фиксируйте условия

Деньги могут легко испортить хорошие отношения между друзьями. Иногда бывает так, что друг одолжил 20 тысяч гривен на месяц, а через три месяца искренне удивляется, и убеждает вас, что о конкретной дате возврата денег речи не было. С обеих сторон возникают обида и недоразумения. Поэтому если даете или берете в долг, по крайней мере в сообщениях мессенджера фиксируйте свои договоренности. Во-первых, это ускорит возврат денег. Во-вторых, если условия четко зафиксированы, вам не нужно что-то дополнительно объяснять, потому что все уже договорено.

Не давайте финансовых советов без запроса

Если коллега покупает новое авто в кредит, а другой начинает читать лекцию о безответственных решениях и финансовых рисках, которые возникают в связи с валютным кредитом, то эти непрошеные советы приводят к напряжению в коллективе. Часто даже очень дельный совет или грамотные комментарии, могут быть неуместными и испортить отношения, потому что у каждого человека бывают обстоятельства, о которых мы не догадываемся. Поэтому если никто не интересуется вашим мнением, озвучивать его не надо. Среди особенно токсичных советов: «Ты зря тратишь деньги» или «Надо было инвестировать иначе».

Не демонстрируйте превосходство из-за денег

Материальный успех не делает человека лучше других. Наоборот, зрелость в финансах — это скромность. Тот, кто уверен в своих достижениях, не нуждается в демонстрации богатств. И когда владелец бизнеса или директор шутит в компании: «Ну, вам офисным этого не понять…», люди как бы смеются, потому что это же вроде бы шутка, но на самом деле у всех возникает ощущение, что человек, который зарабатывает больше, пытается быть выше других. Важно помнить, что большие доходы не дают людям права обесценивать людей с меньшим достатком. Каждый проходит свой путь и живет жизнь так, как считает нужным.

Если платите за других — не ставьте их в неловкое положение

Бывает на ужине кто-то демонстративно оплачивает счет за всех, а потом регулярно об этом напоминает: «Я же постоянно за всех плачу…», или «Это было тогда, когда я за всех заплатил?». Понятно, что после этого видеть такого человека хочется все меньше и меньше. Поэтому если вы что-то дарите или оплачиваете, делайте это так, чтобы не создавать ощущение долга у друзей или коллег. Искренность важнее демонстрации. Если вам хочется заплатить за всех только для того, чтобы показать свой статус, вряд ли друзья оценят это положительно. Наоборот, вы еще и можете стать объектом для шуток.

Уважайте чужие финансовые границы

Подруга может комментировать: «Зачем тебе этот массмаркет, покупай брендовую одежду. Это же инвестиция в твой имидж», хотя человек честно говорит, что имеет другие приоритеты. Нужно понимать, что все люди разные. Кто-то накапливает на какую-то финансовую цель, а кто-то банально не видит ценности в том, чтобы покупать то, что важно вам лично. Каждый человек должен сам решать, куда вкладывать свои ресурсы. И это вовсе не скупость, это скорее проявление ответственности перед собственным бюджетом.

Подарки — не инструмент для манипуляций

Кто-то из друзей или близких может подарить вам дорогую вещь, а потом этим упрекает: «Я же на тебя столько потратил, а ты не ценишь!». Или когда муж что-то дарит жене, а потом говорит: «Я тебе все покупаю, все дарю, а ты постоянно недовольна». Так подарок превращается в психологический кредит, который нужно отработать. Настоящий подарок не предполагает уплаты процентов. Более того, с презентами нужно быть осторожными, потому что многие украинцы не знают, но за подарки стоимостью более 2 тысяч гривен нужно платить налоги и указывать их в налоговой годовой декларации.

Что за новый налог?

Согласно Налоговому кодексу, украинцы должны платить налоги с подарков, если их стоимость превышает 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года. В 2025 году эта сумма составляла примерно 2000 грн. На практике случаи уплаты налогов с подарков такой стоимости являются редкостью. Да и налоговые органы обращают внимание в основном на дорогие подарки — автомобили или недвижимость. Но об этой норме закона лучше знать.

