Ученые назвали лучшую форму самозащиты от несчастья

В мире, где грубость все чаще заменяет искренность, а сарказм становится нормой общения, лучшим способом защитить себя от внутреннего истощения может быть обычная вежливость.

К такому выводу пришли ученые, чьи наблюдения приводит социолог и публицист Артур С. Брукс в колонке для The Atlantic.

Исследования показывают: невежливость, даже в незначительных бытовых ситуациях или в интернете, ухудшает настроение, повышает уровень тревоги и даже может приводить к депрессии. Зато вежливое поведение — искренние слова «пожалуйста», «спасибо», внимательность к собеседнику — действует как естественный антидепрессант.

Брукс отмечает, что современная культура переживает «эпидемию грубости»: люди все чаще высказываются саркастически, спорят онлайн, игнорируют элементарные правила вежливости. Однако это не просто социальная тенденция — это фактор, который непосредственно влияет на наше психологическое благополучие.

«Когда мы становимся менее вежливыми, наша жизнь становится менее счастливой», — отмечает автор. По словам ученых, даже короткое общение с грубым человеком снижает уровень удовлетворения от жизни. А если сами позволяем себе резкость — вредим собственному самочувствию еще больше.

Опыты показали, что вежливость улучшает настроение не только тогда, когда мы обращаемся к другим людям, но даже в контакте с технологиями. Те, кто благодарил роботов или искусственный интеллект после выполнения задания, в дальнейшем демонстрировали больше доброжелательности и эмпатии к другим.

По мнению Брукса, лучшая форма самозащиты от несчастья — это привычка оставаться вежливым, независимо от обстоятельств. Он советует практиковать вежливость даже в общении с машинами, воздерживаться от сарказма, который подрывает внутреннее спокойствие, и отвечать на грубость достоинством, а не агрессией.

«Вежливость — это сегодняшний панк-рок. Это способ оставаться свободным, человечным человеком в эпоху раздражения», — заключает социолог.

