Ученые выяснили, какой цвет чаще всего выбирают психопаты

Люди / © Pixabay

Реклама

Несколько десятилетий учёные посвятили изучению неочевидной связи между цветовыми предпочтениями и психическим здоровьем индивидов. Среди выявленных наибольших удивлений закономерностей есть устойчивая привлекательность одного цвета для людей, имеющих признаки психопатии и другие формы психологической дисрегуляции.

Исследование опубликовано в American Journal of Psychology.

Существует гипотеза, что психопаты, обычно считающиеся эмоционально отчужденными, хладнокровными и рассудительными, на самом деле могут бессознательно сигнализировать о своем внутреннем дискомфорте, выбирая цвет, исторически ассоциирующийся с тревогой, отчуждением и подавленным настроением.

Реклама

Историческое и современное подтверждение

Еще в 1961 году в авторитетном издании American Journal of Psychology было обнародовано исследование, показавшее, что более 40% пациентов психиатрических заведений называли синий своим любимым цветом. Этот ранний индикатор связи между синим спектром и ментальными расстройствами был подтвержден новыми данными.

В частности, исследование, проведенное в Китае в 2017 году, показало, что лица в состоянии депрессии предпочтительно выбирали холодные оттенки — синий и фиолетовый. Их предпочтение смещалось к более теплым тонам, как желтый, только после прохождения курса терапии.

Психолог Марк Немирофф из Университета Джорджа Вашингтона в 2019 году отметил, что хотя синий цвет и вызывает чувство покоя и безопасности, для людей с психическими нарушениями он может выполнять роль «эмоционального убежища» — маскируя или помогая сдержать внутренний беспорядок.

Особый интерес представляют новейшие наблюдения в отношении людей с выраженными чертами Темной Триады (психопатия, нарциссизм, макиавеллизм). Вопреки распространенному мнению об их эмоциональной нечувствительности, в феврале 2025 года в Journal of Personality Research были опубликованы данные о повышенном уровне депрессивных симптомов у лиц с высокими показателями психопатии и макиавеллизма.

Реклама

На нейропсихологическом уровне, несмотря на внешнюю сдержанность, такие индивиды часто испытывают повышенную внутреннюю тревожность, эмоциональную дестабилизацию и склонность к изоляции. Этот внутренний хаос интуитивно толкает их к цвету, символизирующему холодный порядок, контроль и стабильность — именно такие ассоциации традиционно присущи синему.

Цветовое преимущество в данном контексте является бессознательным компенсаторным механизмом. Психопаты не выбирают синий сознательно; они просто ощущают облегчение от его влияния. Синий цвет обладает доказанным физиологическим эффектом: он способствует снижению частоты пульса, замедлению дыхания и подавляет эмоциональное возбуждение. Для личности, постоянно находящейся в состоянии внутреннего напряжения, этот успокаивающий эффект крайне привлекателен, даже если его сознательно отрицают.

Именно эта подсознательная тяга к синему как к цвету, выполняющему функцию «эмоционального тормоза», становится все более важным маркером для исследователей, изучающих психологические особенности людей с нарушениями эмпатии, повышенной импульсивностью или отсутствием социальных границ.

В чем феномен

Синий цвет имеет двойную природу. С одной стороны, это символ мира, безоблачного неба, океана и надежды. С другой стороны, он олицетворяет печаль, эмоциональную отстраненность и угнетение. Эта амбивалентность делает его подсознательно привлекательным для психопатических лиц, остро стремящихся к внешнему контролю, но не способных полноценно переживать или адекватно выражать собственные эмоции. Таким образом, выбор цвета оказывается не просто эстетическим нравом, а важной подсказкой — отражением внутреннего состояния, обычно надежно скрытого под маской внешнего хладнокровия.

Реклама

Напомним, ранее публиковали психологический тест на цвет, рассказывающий чего человеку сейчас не хватает для полного счастья.