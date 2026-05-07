Юг Италии умеет очаровывать, но именно Амальфитанское побережье — то место, куда приезжают не только за отдыхом, но и за ощущением другого ритма жизни, об этом рассказало издание Italia

Эта часть региона Кампания простирается вдоль Тирренского моря, от Позитано до Вьетри-суль-Маре. Впереди — залив Салерно, позади — горы, а между ними — десятки старинных городков, террасы с виноградниками, лимонные рощи и одна из самых известных береговых линий в мире.

В 1997 году UNESCO внесло Амальфитанское побережье в список Всемирного наследия как уникальный пример средиземноморского ландшафта, где природа и человек существуют в почти идеальном балансе.

Где находится Амальфитанское побережье

Амальфитанское побережье расположено между Неаполитанским заливом и заливом Салерно.

В него входят 16 муниципалитетов провинции Салерно. Берег здесь не широкий, между высокими скалами прячутся небольшие галечные пляжи и бухты с кристально чистой водой.

Место, где повсюду чувствуется история

Еще во времена Римской империи побережье было популярным среди аристократов, которые строили здесь роскошные виллы.

Позже Амальфи стало одной из четырех знаменитых морских республик Италии и важным торговым центром Средиземноморья. В X-XI веках герцогство Амальфи переживало настоящий расцвет и контролировало морские торговые пути.

После завоевания норманнами в XII веке регион постепенно утратил свое влияние, но не красоту. Даже сегодня узкие лестницы, лабиринты улиц и старинная архитектура напоминают о многослойной истории этого побережья.

Почему сюда едет весь мир

Амальфитанское побережье давно стало одним из самых известных туристических направлений Италии. И причина не только в пейзажах. Здесь все выглядит как кадр из кино, например, дома пастельных цветов, лимонные деревья, узкие серпантины над морем, старинные церкви и крошечные рыбацкие городки. А еще атмосфера, в которой жизнь будто замедляется.

Самые красивые места Амальфитанского побережья

Позитано — ожившая открытка, это, пожалуй, самый известный город побережья. Цветные дома каскадом спускаются к морю, а узкие улочки заполнены маленькими магазинами, кафе и керамикой ручной работы.

Амальфи — сердце побережья, когда-то контролировало торговлю в Тирренском море. Город до сих пор сохраняет восточный характер застройки, например, дома на крутых склонах, бесконечные лестницы и узкие проходы между фасадами. Одна из главных достопримечательностей — кафедральный собор Амальфи.

Вьетри-суль-Маре — столица керамики, ее часто называют «первой жемчужиной» побережья. Город славится яркой керамикой, цветными фасадами и атмосферными переулками.

Четара — рыбацкий городок в котором будто остановилось время, ведь он кажется почти неизменным веками. Именно здесь производят знаменитую Колатура Ди Аличи — традиционный соус из анчоусов, который считается гастрономической гордостью региона.

Равелло и Вилла Чимброне. Равелло — город садов и панорам, особое место здесь занимает Вилла Чимброне с легендарной Террасой бесконечности — одной из самых красивых смотровых точек Италии.

Тропа богов. Этот маршрут — девятикилометровая пешеходная тропа между горами и морем. Она начинается в Аджерола и ведет к Позитано, открывает невероятные панорамы побережья.

Вкус Амальфитанского побережья

Местная кухня — отдельная причина влюбиться в этот регион. Среди главных гастрономических символов, лимоны Амальфи IGP, местные вина, анчоусовый соус Колатура Ди Аличи и традиционные ндундеры — большие ньоки с рикоттой и манкой.

Кухня здесь простая, но очень «солнечная», оливковое масло, морепродукты, лимоны, томаты и свежая паста создают тот самый вкус южной Италии.

Это место не про «галочку» в туристическом списке. Амальфитанское побережье — про состояние, когда ужин длится несколько часов, море видно почти отовсюду и даже дорога по серпантину становится частью путешествия.

Амальфитанское побережье — больше, чем красивое направление, это концентрат всего, за что любят Италию, как история, гастрономия, эстетика, неспешная жизнь и ощущение красоты в деталях. И, возможно, именно поэтому сюда возвращаются снова не только за пейзажами, а за тем самым ощущением легкости, которое так редко удается найти в повседневной жизни

