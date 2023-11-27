Эдинбург нарядился в праздничные огни: туристы уже имеют возможность насладиться зрелищем

Столица Шотландии очаровала пользователей Сети праздничным убранством.
Гидеса Вероника в своем Instagram-блоге показала украшенные к празднику городские локации.
За страницей девушки следят 163 тысяч подписчиков, которым она рассказывает о разнообразных интересных, колоритных местах и публикует эстетичные видео.
Городские улицы украсили гирляндами, заведения и некоторые учреждения уже в праздничном убранстве. На фоне инсталляции с названием города сияет яркими огнями елка. Отдельного внимания заслуживает Эдинбургский замок, в котором по случаю праздников устраивают зрелищные световые шоу. В этом году такое шоу было посвящено истории Шотландии.
Подписчики активно делятся впечатлениями от увиденного в комментариях под видео гидесы:
- "Я умираю здесь. Я хочу уже быть там. Большое спасибо за все ваши рассказы об истории и праздниках".
- "Спасибо за отличное видео, которым вы делитесь с нами".
- "Рождество замечательное, я был в Эдинбурге на Рождество, и правда в том, что это было невероятно, все прекрасно".
- "Я едва дышу, когда вижу твой пост. Дела продвигаются вперед. Однако я скоро буду там".
Напомним, ранее мы писали о красоте старой норвежской рыбацкой деревни в видео, которым поделился путешественник.
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