Форментера / © Credits

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Форментера — самый маленький из четырёх обитаемых островов Балеарского архипелага. Здесь нет шумных мегаполисов и бесконечной суеты, только чистая вода, сосны, живописные дороги и ощущение, будто время решило немного замедлиться. В то же время за этой спокойной картинкой скрывается история, насчитывающая тысячи лет, а остров успел увидеть финикийцев, римлян, мавров, пиратов и хиппи.

Остров с тысячелетней историей

Одним из древнейших свидетельств жизни на Форментере является мегалитическая гробница Ка-на-Коста, датируемая примерно 1900–1600 годами до н. э. Её обнаружили лишь в 1974 году. Позже на острове побывали римляне, которым также приписывают его название Frumentaria — «остров пшеницы», из-за большого количества зерна.

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Со времён Римской империи сохранились руины крепости Кан-Блай с фрагментами оборонительных стен и пятью башнями. После падения Римской империи остров пережил длительный период нестабильности, а впоследствии оказался под властью мавров. Именно им приписывают традицию строить характерные для Форментеры сухие каменные стены без цемента или другого вяжущего материала. Они и сегодня остаются частью местного пейзажа.

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Остров, о котором чуть не забыли

В Средневековье Форментера переходила под власть различных государств, а после открытия Америки в 1492 году интерес испанской короны к Средиземноморью ослаб. Небольшой остров фактически остался в стороне от истории и страдал от набегов пиратов.

Лишь в XVIII веке началось активное заселение Форментеры. Постепенно здесь сформировалась самобытная культура с традиционными песнями и танцами, которые и сегодня можно увидеть во время местных праздников.

Время хиппи

Современный облик острова особенно ярко сформировался в 1970-х годах, когда сюда начали приезжать хиппи из разных уголков мира. Местные жители называли их «peludos» — «волосатыми» из-за длинных волос.

В те времена Форментера оставалась практически нетронутой: грунтовые дороги, минимум инфраструктуры и жизнь в тесном контакте с природой привлекали тех, кто искал свободы и уединения. Отголоски этой эпохи можно почувствовать и сегодня, в частности в знаменитом заведении «Fonda Pepe» в городке Сан-Ферран.

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Остров, который удивляет

Форментеру иногда называют «островом-сыром» — из-за большого количества пещер и подземных ходов, образовавшихся благодаря его геологическому строению.

Недалеко от маяка Ла-Мола установлен памятник Жюлю Верну. Писатель никогда не бывал на острове, однако упоминал самую высокую точку Форментеры в своём романе «Гектор Сервадак».

Остров также славится пляжем Ильетас, который в 2003 году был признан лучшим в Испании и 12-м в мире.

Здесь нет ни одного светофора, зато есть 32 зеленых маршрута общей протяженностью более 100 км, по которым можно путешествовать пешком или на велосипеде.

Еще одна особенность — остров С’Эспальмадор с прозрачной водой и природными грязевыми ваннами.

И, наконец, — фламинго. В природном парке Сес-Салинес, в частности у лагуны Эстань-Пудент, можно наблюдать за их миграциями. Лучшее время для этого — закат, когда розовые силуэты птиц отражаются в воде.

Форментера — это не просто очередной средиземноморский курорт, а место, где тысячелетняя история соседствует с хиппи-романтикой, дикие пейзажи с прозрачной водой, а главная роскошь заключается в возможности никуда не спешить. Именно ради этого ощущения сюда и хочется приехать.

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