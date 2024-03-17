Как путешествуют на люксовых поездах: 4 роскошных варианта

Если уж мечтать, то о чем-то необычном и действительно роскошном.

The Blue Train

Это легендарный поезд, путешествующий по Южной Африке. Известный как "пятизвездочный отель на колесах". На нем путешествовали знаменитости, политики и миллионеры.

Поезд считается символом мистичности, и его путешествия стали подлинной легендой.

Маршрут поезда пролегает через холмы, сельскохозяйственные поля, леса и туннели. Есть два варианта синих поездов: обычный и туристический. Обычный - более дешевый, а туристический останавливается на несколько минут в точках обзора и имеет немного более высокие цены. Тревел-блогер deeplyokkanmani рекомендует приобрести билеты второго или третьего класса, чтобы насладиться живописными видами.

Поезд имеет 82 пассажирских места и 41 купе. Все купе оборудованы ванной комнатой, кондиционером и подогревом полов. Самые роскошные купе с двуспальными кроватями и ванной расположены в вагоне The De Luxe.

Цены на билеты стартуют от 740 долларов, что делает Blue Train привлекательным способом увидеть африканские пейзажи и наслаждаться европейским комфортом.

Экспресс Махараджа

Это изысканный туристический поезд в Индии, состоящий из 23 вагонов. Также есть отдельный вагон со спа, фитнес-центром и бизнес-залом.

Железные дороги Индии известны своей загруженностью, поэтому местные запустили этот новый роскошный и дорогой поезд, направленный на привлечение туристов со всего мира.

Туристам предлагаются разные тематические туры продолжительностью 7-8 дней с разными категориями купе от купе-делюкс до Presidential Suite. Цены на билеты соответственно варьируются с билетами в Presidential Suite, которые стоят более 45 тысяч долларов за семь ночей.

В поезде также есть два ресторана, где подают блюда индийской и западной кухни, бар, столики для игры в карты и холл для удовольствия пейзажами. С роскошными купе и современным оборудованием туристы могут увидеть эксклюзивные маршруты и ощутить незабываемые впечатления от культуры, истории и фольклора Индии.

Rovos Rail

Это воплощение роскоши, известное как "Гордость Африки". Этот винтажный поезд предлагает уникальное путешествие по живописным местам Южной Африки и переносит пассажиров на несколько веков назад во времени.

От входа в вагон к каждому купе вы погружаетесь в атмосферу XIX века, где деревянные панели, антикварные аксессуары и викторианская мебель создают неповторимый колорит. В вагоне-ресторане пассажиры могут смаковать традиционные блюда, отдыхать в уютном гостином углу или наслаждаться панорамными видами в специальном вагоне.

Маршрут Rovos Rail проходит через исторические места Южной Африки, а туристы могут выбирать тур, отвечающий их интересам: короткий сафари-тур в Намибию или большое приключение через Ботсвану, Зимбабве и знаменитый водопад Виктория в Танзанию.

Как утверждает пользователь campsbaygirl, на борту есть смотровая площадка, где можно наслаждаться видами и общаться с другими пассажирами. Персонал поезда известен своим радушием и создает атмосферу уюта и комфорта. Туристам рекомендуют наслаждаться моментом и не оставаться прикованными к телефонам, ведь путешествие – это время для общения и отдыха от цифрового мира.

Стоимость поездки начинается от 3500 долларов и включает в себя роскошное питание, развлечения и экскурсии.

Rocky Mountaineer

Это не просто поезд, это утонченный шедевр, позволяющий путешествовать по Канаде и охватывающий весь шарм пейзажей, которые предлагает эта величественная страна. Туристы мгновенно ощущают атмосферу роскоши и оригинального стиля вагонов. Через стеклянные стены и потолки туристы могут наслаждаться захватывающими видами заснеженных гор, величественными лесами и озерами. На некоторых остановках есть даже открытая смотровая площадка, создающая эпические возможности увидеть пейзажи вблизи и почувствовать дух приключения.

Помимо непревзойденных пейзажей, Rocky Mountaineer предлагает изысканные блюда. Еда на борту поезда поражает разнообразием и изысканностью, что соответствует премиум круизным стандартам. На нижнем этаже вагона пассажиры могут наслаждаться традиционными блюдами канадской кухни.

Одной из особенностей Rocky Mountaineer является то, что пассажиры не могут заночевать в вагоне. Вечерний трансфер доставляет их в отель, где можно отдохнуть после дня путешествия.

Путешествие на роскошном поезде дает уникальный и изысканный опыт, сочетающий традиционную привлекательность удобств и комфорта современных средств транспорта. Отправление на любое из этих поездов – это не только путешествие, а настоящее путешествие во времени и пространстве, которое запоминается навсегда.

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