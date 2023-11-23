Место невероятной красоты: уникальный отель в Перу поражает туристов

В мире существует множество отелей, некоторые из них действительно необычны. Например, в перуанском Куско была создана первая в мире подвесная гостиница.

Он представляет собой домики, расположенные на высоте около 400 метров и прикрепленные к скале. Номера имеют вид прозрачных капсул, из которых открывается непревзойденный вид на Священную долину Инков.

Фото: Credits

До отеля добираются через виа феррата ("железную дорогу", — ред.) — систему защищенных горных маршрутов, искусственно созданных для восхождений в горах.

Фото: Credits

Туристы из разных стран прибывают, чтобы получить приключенческий горный опыт в Куско. Смельчаки совмещают свой отдых со скалолазанием и занятиями зиплайном. Долина очаровывает своими пейзажами и привлекает мистическим духом.

Мы собрали небольшую подборку видео туристов, блоггеров и путешественников, побывавших в этом прекрасном месте.

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