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Невероятные виды: путешественница из Америки показала осень в Канаде

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
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Невероятные виды: путешественница из Америки показала осень в Канаде

осень в Квебеке / Фото: Credits

Тревел-блоггерша из Филадельфии, показывает природные красоты тех мест, где она бывает.

Мел ведет свой тревел-блог в ТикТок, где имеет 1,7 миллиона подписчиков и Instagram, который насчитывает еще почти 44 тысячи ценителей природы, среди них также подписчики из Украины.
В одном из последних своих видео путешественница показала осень в канадском Квебеке.
Блоггерша делала съемки с разных локаций и объединила их в видео, чтобы передать местный осенний вайб.
Здешние пейзажи чуть-чуть напоминают украинские Карпаты осенью. Сосна очаровывает своей вечнозеленой красотой, возвышаясь над неспешным водоемом. Легкий туман стелется долиной, а деревья сбрасывают пожелтевшие листья прямо на шоссе.

Под видео накопилось множество восторженных комментариев, кое-кто пытается узнать где находится это место. Части пользователей колорит видео напомнил серию фильмов "Сумерки". Люди делятся своими впечатлениями: "Невероятные виды! невозможно отвести взгляд. триггер «Сумерки»", "Выйти на пенсию в таком месте через 45 лет и забыть обо всем", "Это осень, и это в моем любимом месте, Квебек. Спасибо, девушка :'(".

@ani__mel

Autumn in Quebec

♬ Ontario — Slowed — Novo Amor & Lowswimmer

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Дата публикации
Просмотры
284
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