Невероятные виды: путешественница из Америки показала осень в Канаде

Тревел-блоггерша из Филадельфии, показывает природные красоты тех мест, где она бывает.
Мел ведет свой тревел-блог в ТикТок, где имеет 1,7 миллиона подписчиков и Instagram, который насчитывает еще почти 44 тысячи ценителей природы, среди них также подписчики из Украины.
В одном из последних своих видео путешественница показала осень в канадском Квебеке.
Блоггерша делала съемки с разных локаций и объединила их в видео, чтобы передать местный осенний вайб.
Здешние пейзажи чуть-чуть напоминают украинские Карпаты осенью. Сосна очаровывает своей вечнозеленой красотой, возвышаясь над неспешным водоемом. Легкий туман стелется долиной, а деревья сбрасывают пожелтевшие листья прямо на шоссе.
Под видео накопилось множество восторженных комментариев, кое-кто пытается узнать где находится это место. Части пользователей колорит видео напомнил серию фильмов "Сумерки". Люди делятся своими впечатлениями: "Невероятные виды! невозможно отвести взгляд. триггер «Сумерки»", "Выйти на пенсию в таком месте через 45 лет и забыть обо всем", "Это осень, и это в моем любимом месте, Квебек. Спасибо, девушка :'(".
@ani__mel
Autumn in Quebec♬ Ontario — Slowed — Novo Amor & Lowswimmer
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