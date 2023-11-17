Норвегия поражает красотой: старая рыбацкая деревня глазами путешественника

Фотограф Мауро Кантамесси в своем Instagram показал один из поселков Лофотенских островов.
Мужчина поделился видео, где перед подписчиками предстает Нусфиорд со своими яркими домиками, над которыми нависают тучи. С берега виден пейзаж поселка, временами срывается снег. На улицах почти нет людей, возле одного из домов стоит подвесной костер, возле которого можно согреться. Деревянный мостик между домами мокрый, а рядом видны огромные камни.
Нусфиорд — один из самых старых и хорошо сохранившихся рыбацких поселков Норвегии и с таким вайбом выглядит невероятно.
Лофотенские острова омываются Норвежским морем и состоят из нескольких больших и малых островов с уникальным скалистым ландшафтом. Также они отличаются довольно мягким климатом, поэтому даже зимой здесь почти не бывает сильных морозов.
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