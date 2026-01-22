Остров Сан-Мигел instagram.com_mundanelandscape / © Instagram

Сан-Мигел — самый большой и важный остров Азорского архипелага, является примером того, как природа, история и люди формируют уникальное пространство, которое не имеет аналогов в Европе.

Сан-Мигел входит в состав Азорских островов — автономного региона Португалии. Архипелаг расположен на стыке Североамериканской, Евразийской и Африканской тектонических плит, что объясняет его вулканическое происхождение.

Остров простирается примерно на 65 км в длину и 14 км в ширину и состоит из нескольких вулканических массивов. Большинство рельефа сформировано в результате извержений, которые происходили в течение сотен тысяч лет. Последние значительные вулканические события здесь фиксировались в XVIII веке, но геотермальная активность сохраняется до сих пор.

Вулканические озера

Одна из главных особенностей Сан-Мигела — кратерные озера, которые образовались в потухших вулканах. Самое известное из них — Лагоа-дас-Сете-Сидадеш, которое имеет две части разного цвета: зеленую и голубую. Этот эффект объясняется разной глубиной, освещением и составом воды. Не менее значимые:

Лагоа-ду-Фогу — озеро в высокогорном кратере, которое является частью природного заповедника

Лагоа-ду-Конгру — менее известное, но важное с точки зрения экосистемы

Лагоа-даш-Фурнаш — тесно связано с геотермальной активностью

Эти водоемы являются не только визуальным символом острова, но и объектами научных исследований климата и вулканологии.

Геотермальная активность

На Сан-Мигеле вулканическая энергия не скрыта — она видима. В регионе Фурнаш земля выделяет пар и горячую воду через фумаролы и гейзеры. Здесь готовят традиционное блюдо cozido das Furnas (традиционный густой суп рагу, который готовят не на огне, а с помощью геотермального (вулканического) тепла земли, когда горшок с мясом и овощами закапывают в вулканический грунт на 5-7 часов).

Геотермальные ресурсы острова также используются для:

производства электроэнергии

отопление

научных исследований геотермии

Сан-Мигел — один из примеров устойчивого сосуществования человека с вулканической средой.

Сельское хозяйство

Несмотря на океаническое расположение, остров имеет плодородные вулканические почвы. Здесь развито животноводство, в частности молочное производство, Азоры является одним из центров португальской молочной промышленности. Особый интерес вызывают:

ананасовые плантации — ананасы выращивают в теплицах традиционным методом, без химии

чайные плантации — Сан-Мигел является единственным местом в Европе, где чай выращивают в промышленных масштабах

Плантации Gorreana и Porto Formoso, основанные в XIX веке, до сих пор работают и производят черный и зеленый чай без пестицидов.

Понта-Делгада — исторический центр острова

Столица острова, Понта-Делгада, возникла в XV веке и постепенно стала административным и культурным центром. Архитектура города легко узнаваема благодаря использованию черного вулканического базальта и белого известняка. Среди знаковых объектов:

Portas da Cidade — символ города XVIII века

Церковь Святого Себастьяна

Форт Сан-Браш, ныне — музей

Город также является важным морским портом и научным центром, в частности для океанографии и наблюдений за морскими млекопитающими.

Биоразнообразие и природные парки

Сан-Мигел отличается богатой флорой, здесь папоротники, гортензии, криптомерии и экзотические растения формируют уникальный ландшафт. Природные парки, в частности Рибейра-дус-Кальдейройнш, сочетают водопады, старинные мельницы и эндемичные виды растений.

Остров также важен для орнитологов и морских биологов, окружающие воды являются миграционным маршрутом для китов и дельфинов.

Сан-Мигел — это не просто самый большой остров Азоров. Это живая система, где геология формирует культуру, а природа диктует образ жизни. Он сочетает в себе силу вулканов, спокойствие океана и способность человека адаптироваться к сложной, но щедрой среде. Именно поэтому Сан-Мигел остается одним из самых интересных природных и культурных феноменов Атлантики.