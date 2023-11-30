От Букингемского дворца до Сандрингема: королевские замки, в которых живут призраки

Во многих королевских резиденциях Великобритании обитают призраки. Об этом неоднократно рассказывали сотрудники покойной королевы Елизаветы II. Что это за призраки и какова их история, разбираемся детальнее.

Букингемский дворец и призрак монаха

Букингемский дворец в Лондоне считается главной резиденцией всех бывших и будущих королей и королев Великобритании. Но уже давно в самом дворце монарх не живет. Покойная Елизавета II предпочитала этому дворцу Виндзорский замок, а король Чарльз живет в своем поместье Кларенс-хаус.

Букингемский дворец / Фото: Getty Images

Историк паранормальных явлений Ричард Феликс выступая в подкасте A Right Royal объяснил, что в Букингемском дворце, обитает призрак монаха. "Букингемский дворец на самом деле был построен на месте, принадлежавшем монахам Вестминстерского аббатства. Этот монах, мы не знаем, что с ним случилось, но его видели в капюшоне бродящий по залам дворца, а также по задней террасе, где когда-то стоял монастырь.

Сандрингемский дворец и призрак короля Георга VI

Этот любимый королевской семьей дворец, расположен в Норфолке, считается еще более жутким местом, чем Букингемский. Именно здесь умерли два бывших король – Георг VI (отец королевы Елизаветы II) в 1952 году и его отец Георг V в январе 1936 года. Оба они скончались от заболеваний легких.

Сандрингемский дворец в Норфолке / Фото: Getty Images

Резиденция особенно известна как любимое зимнее место покойной королевы Елизаветы II, поскольку она проводила время в поместье с середины декабря до годовщины смерти своего отца – 6 февраля.

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд говорит: "Я считаю, что Сандрингем — жуткий дом. Блуждая по нему ночью, всегда было немного страшно. У него богатая история, и там было много королевских смертей. Там умер Георг VI, а также Георг V, поэтому неудивительно, что были случаи паранормальных явлений". Правда о каких конкретно паранормальных вещах идет речь, дворецкий не говорит.

В дневниках покойного светского обозревателя Кеннета Роуза упоминается, что есть в Сандрингеме одна комната, в которой было особенно неспокойно. Сотрудники дворца даже отказывались туда заходить. Речь шла о комнате, где последние месяцы своей жизни провел король Георг VI. Его дочь королева Елизавета II даже пригласила священника, чтобы тот прочитал специальные молитвы, что и было совершено.

Виндзорский замок – от призрака короля Георга III до королевы-матери Елизаветы

Последнее пристанище мужа королевы Елизаветы II – принца Филиппа и место, где они вместе провели всю пандемию коронавируса в 2020-2021 годах. Именно здесь мирно скончался Филипп в апреле 2021-го и продолжала жить еще почти полтора года сама Елизавета II.

Виндзорский замок / Фото: Getty Images

По некоторым данным и Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет видели в этом замке призрак своей матери королевы-матери Елизаветы. Елизавета и Георг VI именно в Виндзорский замок отправили своих дочерей во время войны, а сами продолжали работать из Букингемского дворца. После смерти короля Георга VI его вдовствующая супруга продолжала много времени проводить в замке, а спустя время перебралась жить в Роял Лодж – ныне в резиденции живет принц Эндою (сын Елизаветы II) со своей бывшей супругой Сарой Йоркской.

В Виндзорском замке обитает как минимум 25 призраков. Среди них - король Георг III. Его видели в комнате под библиотекой. Именно там короля запирали всякий раз, когда у него случался приступ психического расстройства. Согласно данным hauntedrooms.co.uk, вторая жена Генриха VIII Анна Болейн также часто посещает Виндзорский замок. В 1536 году Анна была обезглавлена ​​по приказу короля за измену, колдовство и прелюбодеяние.

Некоторые источники утверждают, что королева Виктория по-прежнему правит в Виндзорском замке, хотя ее родной резиденцией был Букингемский дворец. Ее внук Эдуард VIII хотел удалить генеалогическое древо по просьбе жены. Что ж, призрак королевы Виктории положил этому конец. Когда рабочие были готовы вынести ее дерево, внезапно появился ее призрак, тяжело стонущий и размахивающий руками. Перепуганные рабочие отказались закончить работу, и дерево все еще стоит.

Хихикающий мальчик в Балморале

Балморал – любимый замок королевы Елизаветы II в Шотландии, куда она любила приезжать на летние каникулы и, где провела последние месяцы своей жизни.

Его купили королева Виктория и принц Альберт. Замок является частной собственностью монарха. Когда королева Виктория купила замок, он показался ей слишком маленьким, поэтому его снесли, а в 1856 году построили новое здание.

Балморал / Фото: Getty Images

Грант Харролд, который ранее служил в королевском доме, рассказывал, что сам лично слышал хихиканье призрака маленького мальчика. По его словам, это дух мальчика, который утонул в колодце — именно там, где сейчас находится подвал.

"Можно с уверенностью сказать, что в королевских резиденциях и по сей день обитают призраки. Во многих домах, где я работал, происходили вещи, которые невозможно объяснить". По его словам, однажды в шотландской резиденции он работал один, когда произошло что-то жуткое. "Я вышел за чем-то из другой комнаты, вернулся, и все стулья были передвинуты на стол. Я был один в доме. Всегда время от времени происходило множество подобных вещей". Говорят, что даже покойная королева Елизавета имела дело со сверхъестественным, сказал он. "Мне сказали, что однажды вечером королева Елизавета была в библиотеке, и один из ее корги почувствовал что-то за занавесками рядом с окном". Однако Елизавета II всегда сохраняла хладнокровие и не обратила на это внимание.

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