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От этой красоты перехватывает дух: лондонцы показали осенний Риджентс-парк

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От этой красоты перехватывает дух: лондонцы показали осенний Риджентс-парк

Фото: Credits

Жители британского Лондона показали городские осенние пейзажи. На видео во всей золотистой красоте явился Риджентс-парк.

Аллеи парка обрамляют деревья, наряженные в ярко-желтые листья, и работает фонтан.

Риджентс-парк является одним из главных королевских парков Лондона, вход свободный для всех желающих, чем горожане с удовольствием пользуются.

Люди здесь занимаются спортом, спешат по собственным делам и просто прогуливаются, наслаждаясь красотой вокруг.

Комментаторы под видео восхищаются красотой парка:

  • "Идеально идеальный"
  • "Боже, какая красота невероятная. Интересно гуляют ли там украинцы. У нас тоже очень хорошая осень, ждем вас дома, соотечественники!)"
  • "Так красиво"
  • "Риджентс-парк, ты невероятный! Хочу прогуляться там".
@jaqueline.soaress Regent 's Park #park #regentspark #regentsparklondon #tiktok #viral #london #londonlife #regentsparklondon

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