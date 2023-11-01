От этой красоты перехватывает дух: лондонцы показали осенний Риджентс-парк

Жители британского Лондона показали городские осенние пейзажи. На видео во всей золотистой красоте явился Риджентс-парк.
Аллеи парка обрамляют деревья, наряженные в ярко-желтые листья, и работает фонтан.
Риджентс-парк является одним из главных королевских парков Лондона, вход свободный для всех желающих, чем горожане с удовольствием пользуются.
Люди здесь занимаются спортом, спешат по собственным делам и просто прогуливаются, наслаждаясь красотой вокруг.
Комментаторы под видео восхищаются красотой парка:
- "Идеально идеальный"
- "Боже, какая красота невероятная. Интересно гуляют ли там украинцы. У нас тоже очень хорошая осень, ждем вас дома, соотечественники!)"
- "Так красиво"
- "Риджентс-парк, ты невероятный! Хочу прогуляться там".
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