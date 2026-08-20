Озеро Морейн / © Credits

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Есть пейзажи, которые кажутся слишком красивыми, чтобы быть настоящими. Озеро Морейн в национальном парке Банф — именно такое. Бирюзовая вода, скалистые вершины вокруг и почти идеальные отражения гор создают картину, которую трудно забыть.

Озеро расположено среди десяти вершин Скалистых гор, известных как Долина десяти вершин. Его главный секрет — не фильтры и насыщенность фотографий, а яркий голубовато-бирюзовый цвет воды, который придают мельчайшие частицы горных пород, так называемая скальная мука, которую в озеро приносят ледники.

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Больше, чем просто красивая фотография

Да, Морейн уже давно стал популярным местом для фото в Instagram, а вместе с популярностью пришли толпы туристов, усложнилась логистика и доступ стал ограниченным. Но это не значит, что озеро утратило свою магию.

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Один из самых известных маршрутов — Rockpile Trail — ведёт к классической смотровой площадке. Именно оттуда открывается тот самый пейзаж с бирюзовой водой и вершинами, который вы наверняка видели на сотнях фотографий.

И да, стоит сделать собственный снимок с каменной грядой. Однако после этого лучше хотя бы на несколько минут отложить телефон и просто посмотреть вокруг. Особенно если повезет увидеть, как горы отражаются в спокойной глади озера.

Еще один вариант — прогуляться вдоль берега. Здесь гораздо спокойнее, а ракурсов для фотографий не меньше. Если пройти до конца озера, можно увидеть ручей, питающий Морейн, и открыть для себя пейзаж с совершенно другой точки зрения.

А для тех, у кого есть больше времени, оттуда начинаются несколько живописных горных маршрутов.

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Когда ехать

Из-за высокого риска схода лавин дорога к озеру открыта для посетителей только в тёплый сезон, примерно с июня по октябрь. Поэтому увидеть Морейн в его лучшем виде можно лишь несколько месяцев в году.

И не стоит думать, что красота здесь зависит от времени суток. Утренний свет, дневное солнце или вечерние тени по-своему меняют цвет воды и облик гор. Именно поэтому наслаждаться и фотографировать Морейн легко снова и снова, и каждый раз получать совершенно другую картинку.

Морейн — это тот случай, когда реальность действительно не уступает лучшим фотографиям в соцсетях. Да, здесь может быть многолюдно, и да, поездка требует планирования. Однако стоит оказаться перед бирюзовой водой, увидеть десять величественных вершин и их отражение, и становится понятно, что иногда туристическое место популярно не просто так.

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