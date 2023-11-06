Самое инстаграммное место Мира: Каппадокия поражает своей красотой

Этот регион Турции на пике популярности в Instagram. Миллионы пользователей отмечают его в своих публикациях.
Каппадокия – регион в центральной части Турции, а ныне один из самых посещаемых.
За счет разнообразия локаций место пользуется популярностью. Здесь представлен уникальный природный ландшафт, а скалы-перибаджалары, похожие на дымоходы, образовались в результате ветровой эрозии и стали визитной карточкой Каппадокии.
К тому же это родина древних пещер бронзового века, а сейчас здесь проводят шоу воздушных шаров, поднявшись на которых посетители могут увидеть долину и скалы во всей красе.
Каппадокия имеет 3 миллиона упоминаний в Instagram. Туристы из разных стран приезжают, чтобы насладиться уникальностью этого места.
Мы сделали видео-подборку из Reels туристов, блоггеров и видеографов, которые побывали в Каппадокии и вдохновились ее красотой.
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