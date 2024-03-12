Сезон тюльпанов в Нидерландах: где можно полюбоваться красотой

Самый большой в мире весенний сад, красота ярких цветочных композиций которого поражает. В этой цветочной сказке хотя бы раз должен побывать каждый, кто любит цветы, а особенно тюльпаны.

Нидерланды готовятся к празднованию весны, а это значит только одно – тюльпаны в полном расцвете. Цветочный парк "Кекенхоф" принимает гостей со всего мира, чтобы насладились цветущими полями тюльпанов и других прекрасных растений.

В магическом Кекенхофе каждый находит что-нибудь для себя. Более семи миллионов тюльпанов, нарциссов и гиацинтов украшают пейзажи, создающие неповторимую атмосферу весеннего чуда. Посетители могут не только любоваться красотой цветов, но и узнать много интересного об истории парка, основанного еще в 15 веке как охотничье угодье, а также о том, как он стал самым большим в мире весенним садом.

Парк "Кеккенгоф" в Нидерландах будет работать ежедневно с 21 марта по 12 мая с 08.00 до 19.30.

Мы собрали несколько роликов из Instagram самого удивительного цветочного сада в мире.

Кекенхоф – это не только цветочный сад, это культурное наследие и символ весеннего обаяния. Наслаждайтесь красочными пейзажами и невероятными цветочными композициями в величайшем цветочном саду мира.

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