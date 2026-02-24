Скалы Этрета / © Credits

Говорят, именно журналист Альфонс Карр сделал Этрету модной среди парижан. И мода эта не прошла до сих пор, сегодня это второе по посещаемости место Нормандии после Мон-Сен-Мишель.

Тропа над обрывами — часть знаменитого маршрута GR21 — популярный участок, около 6-6,5 км в две стороны. Виды здесь такие, что хочется останавливаться каждые пять минут.

Не начинайте свой путь из центра Этреты в разгар лета, ведь городок буквально «кипит» туристами. Лучше начать севернее, от Aiguille de Belval и двигаться в сторону скалы d’Amont. Меньше людей — больше пространства для фото и тишины.

Планируйте потратить на созерцание Этреты целый день. Город лежит внизу, возле пляжа, а путь к скалам идет вверх — это не «забег на пару часов», а полноценное приключение.

Красота, которая требует уважения

Во время отлива можно спуститься к подножию скал и пройти по небольшому тоннелю на соседний пляж. Но Ла-Манш не шутит, разница уровня воды достигает нескольких метров. Когда приближается прилив, спасатели буквально просят людей покинуть берега, это не формальность, необходимо следовать их словам.

Очень важно проверять график приливов и отливов заранее. Если опоздать, вода отрежет путь назад. Поэтому ваши прогулки по бухтам должны быть только с уважением ко времени и дистанции.

Маленький город с сильным характером

Этрета — компактная и уютная. Каменистый пляж, свежий воздух, холодная, но чистая вода. Здесь приятно провести день, например подняться на смотровые точки, спуститься к морю, выпить кофе с видом на арки. А потом, снова вверх, чтобы увидеть пейзаж «с открытки».

Да, в активный сезон здесь многолюдно, иногда настолько, что человеческие потоки напоминают непрерывные реки. Однако стоит сделать несколько шагов в сторону от основных троп и вы найдете собственное место тишины.

Есть места, красивые как на картинке, а есть фантастические в реальности, со звуком ветра, запахом соли и ощущением высоты. Скалы Этрета — именно такие. Это о масштабе, который заставляет молчать. Об истории, которую писали волны и тот момент, когда сидишь на краю света и понимаешь, что мечта стоит ожидания.