На курортный отдых в Поляну: минеральные воды, замки, лавандовая сауна и катание на лыжах

В уютной долине среди карпатских лесов раскинулось живописное село Поляна — один из самых известных и старейших бальнеологических курортов Закарпатья. Со всех сторон его окружают горы и густые леса, которые создают особый микроклимат: воздух здесь насыщен хвойным ароматом, а количество солнечных дней — одно из самых больших в регионе. Именно поэтому Поляну часто называют Солнечной долиной.

Главным богатством курорта являются минеральные воды «Поляна Квасова» и «Поляна Купель». Это гидрокарбонатные натриевые борные воды, которые по составу и лечебным свойствам похожи на воды Боржомского ущелья в Грузии. Местные эту воду издавна называли квасной из-за характерного кисловатого вкуса. Сначала ее употребляли как столовую, но со временем заметили, что она положительно влияет на работу желудка. Минеральные воды Поляны применяют для профилактики и лечения заболеваний пищеварительной, эндокринной и мочеполовой систем, а также во время реабилитации после операций на органах пищеварения.

Первые упоминания о местных источниках минеральных вод датируются 1463 годом. В XIX веке полянскую воду начали разливать в бутылки и экспортировать в Европу под названием «Полянская». Впоследствии в селе открылась первая водолечебница. Так небольшое горное поселение превратилось в популярный бальнеологический курорт европейского уровня.

Сегодня Поляна — это место, в котором сочетались оздоровление, отдых, спокойная атмосфера и волшебная карпатская природа. Сюда едут по тишину, прогулки по лесу и перезагрузку.

Что посмотреть

Рекомендую поехать на экскурсию по замкам, ведь они здесь уникальные и мистические.

Дворец графов Шенборнов

Дворец Шенборнов (его еще называют замок Берегвар), который расположен недалеко от Поляны, в селе Чинадиево, является одной из самых фотогеничных локаций Закарпатья. Его архитектура захватывает. Это изящный неоромантический дворец, в котором сочетались средневековые мотивы, романтизм и символизм. Здесь сполна чувствуешь дух прошлой эпохи.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Он построен в конце XIX века и служил охотничьей резиденцией могущественного австро-венгерского рода Шенборнов, который был одним из крупнейших землевладельцев на Закарпатье в то время. Во дворце часто проводили светские приемы, которые сопровождались музыкой, изысканными ужинами и балами. Говорят, что сюда неоднократно приезжал император Австрийской империи и король Богемии Франц Иосиф I.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Интересно то, что дворец построен как каменный календарь: он имеет 365 окон — по количеству дней в году, 52 комнаты — как недель, 12 входов — по количеству месяцев и 4 башни — символы времен года. Говорят, что графы Шенборны верили в гармонию времени и хотели, чтобы их резиденция «жила» в ритме природы и Вселенной.

© Алина Онопа, ТСН.ua

После распада Австро-Венгрии во дворце не раз менялись «хозяева». В разные периоды здесь были казармы, административные помещения, санаторий. Сейчас дворец входит в комплекс санатория «Карпаты», но остается открытым для посетителей.

Дворец окружает ландшафтный парк площадью более 19 гектаров. Это настоящий ботанический музей под открытым небом. Здесь растут сакуры, тюльпанное дерево, платаны, катальпы и пихты из Северной Америки. Аллеи закладывали так, чтобы каждое время года имело особый вид. В центре парка раскинулось искусственное озеро в форме бывших владений Шенборнов.

© Алина Онопа, ТСН.ua

А еще здесь есть источник красоты, вода в котором насыщена полезными микроэлементами и минералами. Она смягчает и увлажняет кожу — и в этом я убедилась на собственном опыте. Умывшись этой водой, кожа лица стала гладкой и шелковистой. А секрет этого источника в том, что в составе воды есть большое содержание кремния и глицерина.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Замок Сент-Миклош

Замок Сент-Миклош, который еще называют Чинадиевским или замком любви возвышается на холме над рекой Латорицей. Его построили в XIV веке как оборонительную крепость на важном торговом пути, соединявшем Венгрию с Галичиной.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Сооружение имеет неправильную четырехугольную форму, толстые каменные стены, бойницы и внутренний дворик. Его неоднократно перестраивали, добавляя ренессансные элементы. На протяжении веков замок переходил от одних владельцев к другим, он пережил войны, упадок и почти полное забвение.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

А в начале XXI века замок получил шанс на возрождение. Художник Иосиф Бартош взял его в аренду и начал восстанавливать практически из руин. Сегодня Сент-Миклош — живое культурное пространство, где проходят выставки, концерты, фестивали, квесты, фотосессии и экскурсии.

© Алина Онопа, ТСН.ua

С замком связана легенда о страстной любви Илоны Зрини — одной из сильнейших женщин XVII века, княгини, воительницы и матери будущего национального героя Венгрии Ференца II Ракоци — и Имре Текели — главаря антигабсбургского восстания, который был опасен для империи. Именно в стенах Сент-Миклоша они тайно встречались, скрывались от австрийских войск и планировали борьбу против Габсбургской империи. По рассказам, ночью в каменных коридорах замка до сих пор можно услышать тихий шепот и шаги Илоны Зрини.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Замок Паланок

На холме над городом Мукачево возвышается замок «Паланок» — одна из самых известных и сохранившихся крепостей Закарпатья. Когда именно его основали неизвестно. Первые упоминания о нем появились в документах XI века. Замок построен на вулканическом плато, что делало его почти неприступным для врагов. Сейчас здесь можно увидеть три кольца оборонительных стен, высокие стены и мощные башни, которые когда-то защищали крепость от нападений. Внутри расположены дворики, казематы и подземные ходы, создающие уникальную атмосферу средневековья. «Паланок» был стратегической точкой на пересечении торговых и военных путей. Крепость играла ключевую роль в борьбе венгерских, австрийских и местных княжеских семей за контроль над регионом.

На сегодня замок функционирует как исторический музей, где можно увидеть старинное оружие и доспехи, археологические находки, картографические экспозиции и комнаты с воссозданием интерьера XVII-XVIII веков.

Активный отдых

Поляна — это прекрасное место для любителей активного отдыха, ведь здесь есть пешеходные и велосипедные маршруты, которые простираются через леса и долины. Кто предпочитает настоящий экстрим, может погонять на квадроцикле среди сосновых и буковых гор или отправиться в тур на джипах.

Зимой можно покататься на лыжах, сноуборде и тюбах на горнолыжном курорте PolianSki. Здесь есть три лыжные трассы, протяженность двух из них — около 800 метров, ширина 150 метров. А для начинающих (взрослых и детей) подойдет короткая пологая трасса. Есть возможность взять в прокат снаряжение и воспользоваться услугами инструктора.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Где остановиться

В живописном уголке курортной Поляны недавно открылся отель WOL.GREEN Polyana by Ribas, который привлек меня своим современным дизайном, приятными природными цветами в интерьере и возможностью проживания со своими четвероногими друзьями.

Сразу на рецепции я обратила внимание на собственный бювет с минеральными водами — «Поляной квасовой» и «Лужанской» — и это прекрасно, ведь я поклонница целебной водички и для меня важно ее употреблять во время отдыха.

В комплексе все апартаменты — просторные и уютные. Каждый из них оборудован мини-кухней со всем необходимым, что очень удобно для комфортного длительного проживания или, если вы на диете или на специальном питании, и хотите сами готовить для себя.

В номере есть стиральная машина, которая пригодилась мне, ведь из-за отключения света я не успела дома постирать свое любимое платье, и отпариватель для одежды, который помог моему наряду выглядеть идеально на ужине.

Понравилось, что здесь особое внимание уделяют культуре сна. Зайдя в спальню на кровати меня приветливо встретила надпись на подушке: «Выдыхай, ты дома». От этого стало так тепло на душе, я почувствовала искреннюю заботу и улыбнулась.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Матрасы здесь удобные и на них приятно спать. Утром я проснулась в отличном настроении и чувствовала себя бодро. А еще, что меня приятно удивило, здесь можно выбрать цвет постельного белья, если вам, например, не нравится белое или просто хочется «цветной» атмосферы в спальне.

Также стоит упомянуть о комфортной светлой рабочей зоне, в которой мне было приятно поработать.

Здесь действительно чувствуешь себя как дома, а это помогает лучше отдохнуть, перезагрузиться и набраться сил.

Где порелаксировать

Релаксировала и восстанавливала силы я в SPA-центре отеля. Здесь есть крытый взрослый бассейн с подогревом и джакузи, кстати, он самый большой в Поляне, детский и бассейн под открытым небом на террасе. Приятным бонусом для отдыха взрослых в SPA-зоне является то, что после 19 часов вход сюда имеет возрастные ограничения — 18+ — для создания спокойной атмосферы.

Здесь также есть финская сауна (для расслабления мышц, снятия стресса, закаливания) и хамам (увлажнение и очищение кожи, выведение токсинов, облегчение дыхания).

А изюминкой комплекса является лавандовая сауна, где можно не только расслабиться и полюбоваться видом из окна, но и сделать красивые снимки для соцсетей, ведь она очень инстаграмная.

Где поесть

В WOL.GREEN Polyana by Ribas есть ресторан Gori с уютной атмосферой, современным интерьером и отличным сервисом. В меню заведения представлены вкусные блюда украинской и грузинской кухни. Завтраки в формате шведской линии придутся по вкусу даже самому требовательному гурману.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Как доехать

Из Киева ежедневно курсируют ночные и дневные поезда в направлении Ужгорода, Солотвино или Мукачево. Нужно выйти на станции «Свалява» (время в пути: 11-13 часов) и оттуда можно взять такси или сесть на маршрутку или автобус на Свалявском автовокзале до Поляны (10-15 мин езды).

Можно также поехать на автомобиле. Расстояние от Киева до Поляны — 755 км. Ориентировочное время в пути — 9-11 часов. Дорога живописная, но в горных районах стоит учитывать серпантины и погодные условия, особенно зимой.

Рекомендую поехать в Поляну, чтобы отдохнуть от городской суеты, забыть о будничных проблемах и стрессе, восстановить силы, перезагрузиться и оздоровиться.