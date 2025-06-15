Отпуск в Трускавце: чем заняться на курорте летом

Трускавец / © ТСН.ua

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Мы посетили Трускавец летом и нам есть, что рассказать об этом прекрасном городе, расположенном в предгорьях украинских Карпат.

Как добраться

Вокзал, Трускавец / © ТСН.ua

В Трускавец курсируют поезда из Киева и Днепра, а также электрички и автобусы из Львова. Поездка со Львова займет около 2,5 часов, а из столицы ехать почти десять часов. Если брать билеты на ночной поезд, вы и не заметите, как быстро прибудете в место назначения. Трускавец город маленький, добраться с вокзала в любую точку города можно за считанные минуты. На вокзале обычно поджидает множество такси, также можно вызвать такси Bolt с помощью приложения, так будет дешевле. Если вы планируете жить в центре и у вас не много багажа с собой, легко можно добраться и пешком.

Чем известен Трускавец

Трускавец, нижний бювет / © ТСН.ua

В городе располагается множество различных санаториев, а также несколько целебных источников ради которые многие туристы и приезжают сюда на отдых. Самый знаменитый здесь — «Нафтуся», гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-магниевый источник был открыт в 1835 году, а также солено-горький источник «Мария» был открыт еще раньше в 1833 году, а в 1842 году — хлоридно-сульфатный источник «София» — все они работают и сегодня на курорте. Есть и другие источники воды, но эти три у всех на слуху.

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Верхний бювет, который был когда-то также рабочим сегодня находится в заброшенном виде и не функционирует.

Трускавец, верхний (не рабочий) бювет / © ТСН.ua

Трускавец, верхний (не рабочий) бювет / © ТСН.ua

Жилье и цены

В Трускавце очень много разных отелей, пансионатов, частных усадьб и квартир, которые сдают, как посуточно, так и долговременно. Цены на 2025 год на аренду 1-комнатной квартиры колеблятся от 450 до 1500 грн в зависимости от месторасположения, количества отдыхающих и условий. В отелях цены в разы дороже от 1500 грн и выше. Цены на полный пансион в санаториях тоже не низкие, прайс на двоих стартует от 2300 грн — это включает в себя проживание и питание.

Трускавец / © ТСН.ua

Чем заняться в городе

Если ваша цель — оздоровиться, то очевидно, что все ваше время будут занимать походы к минеральным источникам, так как вода пьется по определенным часам, которые назначает врач после проведенного обследования организма. Если же вы приехали в Трускавец просто насладиться прогулками, свежим воздухом и тишиной, то можно гулять местном парке Адамовка, он огромный, кормить белок (они здесь черные) и птиц, посетить музеи (в городе их несколько) или сходить в кино.

Пруд в Трускавце / © ТСН.ua

Трускавец / © ТСН.ua

Музей «История Трускавца»

Это городской исторический музей, расположенный в самом центре неподалеку от нижнего и единственного, который действует сейчас бювета минеральных вод. В музее собраны материалы и предметы по истории и культуре Трускавца, здесь рассказывают о выдающихся личностях, связанных с городом. Цена билета (лето 2025 года) для взрослых — 60 грн, для детей — 30, можно также заказать экскурсию за 200 грн.

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Музей «История Трускавца» / © ТСН.ua

Художественный музей Михаила Биласа

Музей тоже расположен в центре города и является памятником деревянной архитектуры начала ХХ века в старинной вилле «Гопляна», созданной в 1924-1928 годах. Он был первым в Украине открытым при жизни мастера, который жил в Трускавце. Это единственная из сохранившихся вилл срубной конструкции, построенная без единого гвоздя.

Художественный музей Михаила Биласа / © ТСН.ua

В музее экспонируются работы художника, а кроме постоянно действующей выставки, музей экспонирует работы известных и молодых художников, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Цена билета для взрослых — 50 грн, для детей — 25, можно также заказать экскурсию за 120 грн.

Художественный музей Михаила Биласа / © ТСН.ua

Костел Успения Пресвятой Девы Марии

Римско-католический костел Успения Пресвятой Девы Марии — давний духовный центр Трускавца. Храм возведен с элементами неоготики и является историко-архитектурным памятником.

Костел Успения Пресвятой Девы Марии / © ТСН.ua

Костел Успения Пресвятой Девы Марии, концерт органной музыки / © ТСН.ua

Сегодня в нем проходят службы, а также несколько раз в неделю совершенно бесплатно можно послушать шедевры органной музыки и услышать историю становления этого костела из уст реконструктора, который занимался реставрационными работами костела после 1994 года, когда храм был возвращен римо-католикам и которые велись до 2002 года. В 2014 году на фасадном фундаменте открыли памятник Папы Римского Иоанна Павла II.

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Костел Успения Пресвятой Девы Марии / © ТСН.ua

Памятник Христа Спасителя

Место откуда на город открывается красивая панорама. Расположена архитектурная композиция на Гошевской горе — самой высокой точке города Трускавец. Сама статуя высотой 9 м. Стоит на постаменте высотой 3 м. Таким образом, общая высота скульптуры — 12 м. Это самая высокая статуя Иисуса Христа в Украине, которая является копией бразильской, расположенной на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро (ее высота 38 метров).

Памятник Христа Спасителя / © ТСН.ua

С Гошевской горы открывается невероятная панорама на город Трускавец.

Вид на Трускавец / © ТСН.ua

Кинотеатр «Злата»

Есть в Трускавце и свой кинотеатр. Он расположен в центре и его легко найти. Цены на билет на утренний сеанс стартуют со 130 гривен. Есть нюанс, фильм не покажут, если на сеанс пришло менее четырех человек, так что берите на заметку.

Общее впечатление от курортного Трускавца у нас осталось приятное. Здесь точно есть где погулять, можно найти уютные места, где перекусить или провести вечер в приятной компании. Цены в заведениях города ничуть не уступают киевским, а местами они сильно завышены.

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Трускавец / © ТСН.ua

Рассматривая бюджетный вариант отдыха лучше всего арендовать квартиру и покупать продукты в супермаркетах или на местном рынке, тогда удастся немного сэкономить. Также отличным местом для перекуса прямо на центральной аллее возле входа в парк есть лавка «Добрий млинець», где можно купить вкусные блины с самыми разными начинками и мороженное. Здесь всегда очереди и очень адекватные цены.