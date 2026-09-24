Алексеевская крепость instagram.com/ukrainer_net / © Instagram

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Недалеко от села Алексеевка в Харьковской области находится одна из самых интересных достопримечательностей Украинской оборонительной линии. Крепость была построена в 1731 году как часть масштабной системы укреплений, призванной защищать южные границы Российской империи от турецких набегов.

Украинская линия обороны простиралась примерно на 285 км и включала ряд фортификационных сооружений. Алексеевская крепость изначально называлась Берецкой и располагалась на одном из самых опасных участков обороны. Именно поэтому здесь был предусмотрен усиленный гарнизон — около 600 воинов, драгун и гренадеров.

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По своей конструкции крепость была типичной для укреплений Украинской линии, а именно, имела четырехугольную форму, земляные валы, бастионы по углам и глубокий ров. В некоторых местах его могли наполнять водой. Отдельные участки обороны дополнительно защищали равелины — треугольные земляные укрепления.

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Геометрия XVIII века

Сегодня очень впечатляет то, насколько хорошо сохранились очертания крепости. Земляные валы и бастионы до сих пор можно разглядеть прямо на местности, а с высоты сооружение приобретает почти сюрреалистический вид.

Её геометрические очертания напоминают огромный знак, оставленный посреди поля. Высота валов местами превышает 5 метров, а площадь внутреннего двора — около 1,5 гектара. Протяженность укреплений вдоль внешнего периметра составляет около километра.

И, пожалуй, именно в этом заключается её особая магия, ведь здесь нет роскошных дворцов или отреставрированных фасадов. Здесь — земля, холмы, простор и чёткие линии старинных укреплений, переживших века.

Место путешествия во времени

Алексеевская крепость заинтересует не только тех, кто увлекается военной историей, — это место для тех, кто любит тишину, открытые просторы и необычные достопримечательности, которые нужно буквально «прочитать» в ландшафте.

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Сегодня на территории крепости также проводятся фестивали, поэтому древнее укрепление время от времени оживает уже в совершенно иной атмосфере.

Алексеевская крепость — редкий пример того, как история может храниться не в музейных залах, а прямо посреди украинского ландшафта. Спустя почти три века её валы и бастионы по-прежнему напоминают о XVIII веке — времени, когда эти земли были важной частью большой оборонительной системы.

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