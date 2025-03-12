Биохакинг в Сходнице: как восстановиться и улучшить здоровье за три дня

Сейчас самым популярным направлением путешествий является медицинский туризм, ведь он позволяет сочетать приятный отдых с оздоровлением, чек-апом организма и стабилизацией хронических состояний.

Постоянные воздушные тревоги, переживания, накопление стресса и переутомление приводят к моральному истощению, упадку сил и даже болезням. Чтобы этого не произошло, нужно находить время и возможности для отдыха, восстановления энергии и эмоционального равновесия и перезагрузки.

Вселенная почувствовала мою потребность в релаксе – я поехала на Прикарпатье, а именно в бальнеологический курорт Сходница, которая раскинулась в долине между горами. Это уникальная местность, на территории которой есть 38 источников лечебных минеральных вод, среди которых – знаменитая сероводородная вода типа "Нафтуся", и 17 скважин.

Нас принял пятизвездочный Wellness-курорт Apartel Skhidnytsya. Оздоровительный курорт расположен во Львовской области, в 23 км от Трускавца, где находится ближайшая железнодорожная станция. Доехать сюда можно на поезде, потом взять трансфер, или автомобилем (от Киева это 650 км).

Это идеальное место, куда можно убежать отдохнуть от городской суеты и ежедневных забот, подышать чистым горным воздухом, ведь гостиница расположена возле леса. С террас номеров здесь открываются живописные виды на горы, от которых перехватывает дыхание.

Что такое биохакинг

Биохакинг – практика использования современной науки и новейших технологий для изменения своего тела, образа жизни и улучшения здоровья и самочувствия. Биохакинг помогает людям продлить жизнь. Его базой является идея, что заботиться о здоровье дешевле и выгоднее, чем лечить болезни.

На территории отеля есть Biohacking Center. В его работе используются только доказательные методики медицины, сочетающие комплексный подход. Здесь функционирует мощная диагностическая база, а также центр предлагает комплексные медицинские программы (рассчитанные на 3, 7, 11 и 14 дней) по перезагрузке, восстановлению сна, борьбе с лишним весом, лечению анорексии, детоксикации, нарушению липидного обмена, патологических запоров, расстройств сексуальной функции, синдрома хронической усталости, восстановления после родов и многое другое.

Что можно успеть за три дня

День 1

Первый день начался с консультации у главного врача медцентра. Он индивидуально порекомендовал процедуры на все дни пребывания, а также приписал пить минеральные воды. В комплексе есть бювет с самыми популярными видами лечебных вод.

Я начала оздоровление с криокамеры, температура в которой минус 85 градусов. Кстати, это единственная в Украине безазотная криокамера.

Признаюсь: идти на эту процедуру было страшно, но в то же время очень интересно, ведь очень хотелось открыть секрет вечной молодости и здоровья. Как известно, низкие температуры стимулируют выработку коллагена и эластина, что делает кожу более упругой, гладкой и сияющей и природных антиоксидантов, борющихся со свободными радикалами – главной причиной старения и многих заболеваний. Они также стимулируют выработку эндорфинов – гормонов счастья, улучшающих настроение, борются с депрессией и тревогой, а также нормализуют сон.

Перед процедурой мне дали надеть шапку, маску на лицо, перчатки, носки и чуни из овчины. Настроившись, я решилась зайти в герметичную безазотную камеру, в которой нужно было пробыть 3 минуты (индикатором времени были полоски на дверях, которые снизу вверх наполнялись белым цветом). Сначала я стояла неподвижно, сконцентрировавшись на своем теле и воздействии холода на него. Потом неподвижно стоять стало совершенно невозможно, было ощущение, что время тянется вечно, и даже мелькнула мысль, что меня оттуда не выпустят и я замерзну. Но я стала двигать руками и ногами и думать о том, что я омолаживаюсь – так стало гораздо легче чувствовать холод. И вот наконец полоски на дверях подбежали к верху – 3 минуты закончились. Выйдя из камеры, мое тело наполнилось приятным ощущением, которое трудно описать. Вытирая иней на ресницах, я гордилась собой, что все же решилась попробовать это на себе.

Пользы от криокамеры очень много, поэтому идти на эту процедуру однозначно стоит. Она замедляет старение, уменьшает воспаление и болевые ощущения, запускает жиросжигание, улучшает подвижность суставов, кровообращение и метаболизм, повышает продуктивность и стимулирует стрессоустойчивость.

После этого меня ждала капельница "Энергия+" – это витаминная капельница, которая помогает быстро восстановить организм, наполнить его энергией, повысить физическую и умственную активность, нормализовать сон и насытить кровь кислородом.

День 2

Второй день отдыха начался с занятия по йоге. Хорошо позанимавшись, я пошла на прессотерапию – это аппаратная процедура, которая стимулирует лимфодренаж, способствует выведению излишней жидкости и токсинов из организма, помогает избавиться от отеков и целлюлита.

Новым для меня была также индукционная магнитотерапия CMSLIM. Индукционный магнит положили мне на живот, и он стимулировал мои мышцы. Так лежишь – а пресс качается, разве не идеально? Кстати, по словам врача, пресс так не накачаешь в спортзале, как с помощью этого устройства.

Напоследок процедурной части был подводный душ-массаж + жемчужная ванночка. Подводный душ-массаж помогает снять мышечное напряжение, боль, усиливает лимфатическую циркуляцию, улучшает кровообращение, укрепляет стенки сосудов, ускоряет обмен веществ, снимает стресс и усталость, лишает целлюлита. Аромат ванны можно выбрать любой: мелисса, валериана, лаванда, хвоя, масло бобов.

А вечером нас ждал атмосферный гала-вечер с винной дегустацией в ресторане отеля Grand Terrace с панорамными окнами, из которых открываются волшебные горные пейзажи. На нем эндокринолог, гастроэнтеролог и психолог центра выступили с интересными докладами на тему здоровья.

Шеф-повар ресторана Николай Евченко угощал нас изысканными и невероятно вкусными европейскими блюдами и авторскими позициями: креветкой La Gamba Roja crudo, филе дорадо с фисташками и соусом лемонграсс, каре ягненка с пюре из пастернака, канелони с белыми грибами и трюфелем, щербетом из личи и манго.

День 3

На третий день я снова пошла в теперь уже любимую криокамеру, еще раз прокачала свой пресс с помощью индукционной магнитотерапии и завершила процедурный марафон невероятно приятным массажем Holisting SPA, в котором гармонично сочетаются остеопатия, рефлексотерапия, классические массажные и спа-техники. Такой массаж разгружает лимфатическую систему, улучшает метаболизм, снижает отечность и расслабляет тело и разум.

СПА

Этот wellness-курорт является самым инстаграммным в Прикарпатье. И вы со мной полностью согласитесь, когда увидите роскошный инфинити-бассейн под открытым небом, с которого открывается невероятная панорама на горы. Фото, сделанные здесь, очень красивы.

Если же купаться вместе с другими людьми в бассейне вам надоест, то можно уединиться в одном из джакузи, которые расположены рядом.

Отдельного внимания в комплексе заслуживает зона бань и саун на любой вкус: турецкий хамам, сауны (скифская, арома, дикая, низкотемпературная), снежная и соляная комнаты.

Для себя я открыла бочки офуро – три традиционных японских деревянных бочек, в которые нужно погружаться поочередно в зависимости от температуры их воды. Такие ванны способствуют расслаблению мышц, улучшению общего состояния организма и понижению частоты простудных заболеваний.

Кстати, в Mediskin Medical SPA есть разнообразные эффективные массажные методики (классический, лимфодренажный, блейд, стретчинг, восточные техники), обертывание и уход за телом, коррекция фигуры и холистическая косметология (где совмещают физиотерапевтическое оборудование с ведущими мировыми брендами космецевтики). Помимо процедур для тела есть и уходовые программы для лица.

За эти три дня я действительно отдохнула, перезагрузилась, восстановила силы, получила четкие рекомендации от врача и главное – позаботилась о своем здоровье, что так важно в наше время. Так что с уверенностью могу сказать, что Сходница – прекрасное место, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. Благодарю организаторов за эту прекрасную возможность.

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