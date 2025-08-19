Часовня Св. Юрия Победоносца: одинокая жемчужина украинского модерна в Полтаве, которую стоит увидеть

Часовня Святого Великомученика Юрия Победоносца instagram.com_best.poltava / © Instagram

Реклама

Маленькая по размеру, но величественная по значению, она стала уникальным памятником архитектуры, ведь считается единственным в мире культовым сооружением, построенным в стиле украинского модерна.

История часовни уходит в начало XX века. В 1909 году в Полтаву приехал российский император Николай II, чтобы принять участие в торжествах по случаю 200-летия Полтавской битвы. На месте современного района Института связи тогда располагался палаточный лагерь крестьян, с которыми царь и встретился. Именно здесь и решили возвести часовню в честь великомученика Юрия Победоносца — символа мужества и защиты.

Проект будущего здания разработал студент Петербургского института гражданских инженеров Игорь Кальбус, член Украинского архитектурного кружка. Его работа получила вторую премию на специальном конкурсе 1911 года. А уже 26 июня 1914-го, буквально накануне Первой мировой войны, часовню торжественно открыли.

Реклама

Архитектурная жемчужина в стиле украинского модерна

Несмотря на небольшие размеры, всего 9 кв. м, сооружение поражает гармонией форм и богатством декора.

Квадратная по плану (4,1×4,1 м), она построена из кирпича и облицована керамической плиткой.

Стены украшают майоликовые вставки из Опошни и Миргорода, которые придают зданию колорита и национального характера.

Четыре пятиугольных фронтона украшены панно с изображением Спасителя, ангелов и святых.

Стоит часовня на двухступенчатом стилобате из гранита, вероятно привезенного из Кременчуга.

По стилю часовня относится к так называемому «земскому стилю» — направлению украинского модерна, который сочетал традиционные народные мотивы с элементами европейской архитектуры начала XX века. И именно это здание стало единственным примером культового сооружения в такой стилистике.

Тяжелый XX век

Как и большинство культовых объектов, в советский период часовня подверглась разрушению. Ее ограбили, а затем использовали как складское помещение. С тех пор она уже никогда не вернула себе первоначальный вид.

В годы независимости Украины часовня осталась без должной опеки. Сейчас фасад местами обваливается, изразцы осыпаются, а стены требуют неотложной реставрации. Здание принадлежит Свято-Юрьевскому приходу Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ (ныне УГКЦ). Рядом уже возведен современный храм, однако сама часовня продолжает стоять одиноко, как напоминание о прошлом.

Реклама

Почему стоит увидеть часовню собственными глазами

Это единственное в мире культовое сооружение в стиле украинского модерна.

Ее украшали мастера из известных гончарных центров Украины — Опошни и Миргорода.

Часовня — живой кусочек истории Полтавы, который пережил и царские торжества, и советское запустение, и десятилетия равнодушия.

Она стоит на перекрестке эпох, хранит в себе память о непростой судьбе нашей культуры.

Надежда на возрождение

Полтавчане шутят, что часовня похожа на кусочек Краеведческого музея, который отрезали и перенесли на другую улицу. Но в то же время каждый, кто хотя бы раз видел это здание, согласится, что оно заслуживает того, чтобы его спасли.

Хочется верить, что в будущем найдутся силы и средства для реставрации. Ведь сохранение таких памятников — это не только об архитектуре, но и о нашей национальной идентичности.