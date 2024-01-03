Чем заняться в Буковеле, если вы не катаетесь на лыжах: 5 интересных вариантов

Живописные Карпаты – это отличное место, где можно отдохнуть, перезагрузиться, набраться сил, вдохновиться и восстановиться после стресса.

Зима у меня всегда ассоциируется с отдыхом в заснеженных Карпатах. И каждый год я с нетерпением жду своего дня рождения в декабре, чтобы подарить себе поездку в горы.

Для праздничного путешествия я выбрала самый большой горнолыжный курорт Восточной Европы – Буковель, в который обычно приезжают любители активного отдыха. Поскольку мои неоднократные попытки научиться кататься на лыжах и сноуборде терпели поражение, я в этом году решила не травмировать себя как физически, так и морально, и найти для себя другие развлечения по душе.

Делюсь с вами своей топ-пятеркой интересных мест, которые я посетила во время отпуска. И уверяю вас: без катания на трассах тоже можно здорово отдохнуть.

Этно-парк "Гуцул Ленд"

Самое первое место, куда я советую пойти – это этно-парк "Гуцул Ленд", в котором сохранены украинские традиции и наследие народной культуры Украинских Карпат.

Зайдя туда, создается впечатление, что ты очутился в настоящем древнем селе посреди живописного леса.

На территории этно-парка есть контактный зоопарк, разнообразие жителей которого просто восхищает: овцы святого Иакова, карликовые камерунские козы, шотландские коровы, олени, косули, лани, альпаки, муфлоны, зайцы, павлины, куры кохинхины и многие другие. Эти домашние, дикие и экзотические животные и птицы живут в естественных условиях. Их можно не только погладить, но и покормить, приобретя на кассе специальное лакомство для них.

Здесь также можно заглянуть в старинные дома (один из старейших датирован 1860-80 годами), рассмотреть их интерьер, предметы быта и произведения народного искусства.

А еще – пройтись подвесным пешеходным мостиком, посетить сыроварню или корчму, дом мольфара или овцевода, творческую мастерскую, где можно попробовать свои силы в мастер-классе по традиционным гуцульским ремеслам, сфотографироваться на память на огромной деревянной качели, погреться и послушать, как игриво трещат дрова в костре.

Цена полного билета 275 грн (пн-пт) и 300 грн (сб-вс), льготного – 225 грн (пн-пт) и 250 грн (сб-вс). Детям до 6 лет и военным вход бесплатный.

Колесо обзора

Осенью в Буковеле у озера Молодости заработало колесо обзора, которое является самым высоким в Украине. С высоты 45 метров можно увидеть фантастическую панораму горной местности.

Его кабины полностью закрыты панорамным стеклом, благодаря чему открывается вид на 360 градусов. Кабины имеют автоматические двери, складные лавки, систему кондиционирования, резервный аккумулятор, аварийную систему, которая создает комфорт и безопасность для посетителей.

Если вы боитесь высоты и подниматься на колесе категорически отказываетесь, то полюбоваться им можно прийти вечером. В ночное время оно по-особому красивое: ярко светится разными завораживающими цветами. На таком сказочном фоне выходят невероятные фотографии, поэтому это отличная локация для импровизированной фотосессии.

Стоимость билета за одного человека – 300 грн, льготный/детский – 210 грн.

Обзорный подъемник

Подняться на смотровом витязе на высшую точку Буковеля – это всегда хорошая идея. Отсюда открываются невероятные виды заснеженных Карпат и, как на ладони, видишь весь курорт. А еще здесь такой чистый и свежий воздух, который с удовольствием вдыхаешь полной грудью.

Мне посчастливилось оказаться там, когда с неба посыпался пушистый снег, что придавало новогоднего настроения и сказочной атмосферы.

Малоподвижное созерцание живописных пейзажей может быть несколько прохладным, но на помощь всегда придет согреющий глинтвейн, который можно купить в одном из кафе на горе.

Цена подъема за одного взрослого – 300 грн, льготный – 210 грн.

Родельбан

Для любителей экстремальных развлечений советую прокатиться на родельбане. Это санная трасса длиной 1500 метров, которая протягивается на склоне между высоченными елями. Спуск на нем начинается у верхней станции подъемника номер два.

Мне было трудно решиться съехать на этом, мне еще неизвестном, аттракционе, но желание острых ощущений одержало верх. Страшнее всего было в начале, когда ты не знаешь, что тебя ожидает. Ты трогаешься, санки набирают бешеную скорость, страх просто вырывается из твоих уст неконтролируемыми криками (особенно на резких поворотах), из глаз текут слезы от встречного ветра, а в голове только одна мысль: "только бы не выпасть". Но потом ты понимаешь, что можешь управлять скоростью и подтормаживать. Сразу после этого ты успокаиваешься, начинаешь кайфовать и хочется, чтобы эта трасса еще долго не кончалась. Это было действительно круто!

Стоимость спуска за одного человека – 600 грн., за двоих (ограничение веса до 150 кг) – 1000 грн.

SPA

Можно провести целый день в SPA. Что может быть лучше для релакса и восстановления сил? Для этого я выбрала новую гостиницу DIDUKH (Ribas Hotels Group), которая недавно открылась в самом центре Буковеля.

В большой SPA-зоне можно попариться в бане, сауне, парной, насладиться фантастическим видом на горнолыжные склоны, плавая в бассейне или лежа в джакузи, а затем закрепить отдых приятным массажем.

После SPA можно вкусно пообедать или поужинать в уютном ресторане отеля – SAZHA, шеф-поваром которого является победитель проекта "Адская кухня" 2021 Юрий Диденко. Декор ресторана оформлен в украинском стиле с использованием дерева, керамики, природного камня, натурального текстиля, горных и полевых трав и колосьев пшеницы.

Или можно просто попить кофе или травяной чай, созерцая красивую панораму Карпат, которая открывается из ресторана или номера отеля.

Название гостиницы, в которой ценят украинские традиции и обряды, вдохновило меня принять участие в мастер-классе по изготовлению дидуха. И впервые в жизни я создала собственноручно свой рождественский оберег.

Его плетут из пшеницы, ржи, овса, льна и дополняют полынью, маком, пижмой, головатнем, разным сухоцветом и украшают лентами. Дидух символизирует дух предков, культ рода, сохранение традиций и семьи. Это символ щедрого урожая, мира, согласия и уюта в семье, обилия в доме.

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