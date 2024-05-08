Топ-4 больших качелей Украины

Качели любят многие из нас, но, когда мы взрослеем, возможности покататься, как в детстве, почти нет. Предлагаем вам посмотреть на топ-4 больших качелей для взрослых с чудесными видами.

Если вы не знали, то на территории Украины расположено очень много больших качелей, каждый год появляется какие-то новые и бьют высотные рекорды прошлых. Но, как говорит большинство тех, у кого возможность покататься на них, не это главное, а то, что мы можем окунуться в детство, почувствовать свободу и дыхание ветра.

Зачастую, большими качелями славится запад Украины, их там много и можно наткнуться на такие, просто блуждая по горной тропе или путешествуя вместе с карпатской экскурсией.

Большие качели на "Ранчо Хайленд" на Хустщине

В 2022 году здесь установили рекордные по высоте качели в 11,6 метра. Качели стали настоящей народной достопримечательностью и визитной карточкой этого фермерского хозяйства. Во время их открытия владельцы ранчо говорили, что не собираются останавливаться на такой высоте, и, узнав об 11 метровых качелях на Волыни, решили их превзойти.

Большие качели на Днепровской набережной, Киев

Эти качели были установлены в 2023 году, возле известного места отдыха жителей столицы. Благодаря своему расположению желающие могут не только покататься на них, но и оценить прекрасные виды правого берега Киева. Особенно красиво здесь на восходе и закате, а высота качелей составляет около 10 метров.

"Самые большие качели Карпат" в с. Микуличин

Это, наверное, мегаинстаграмные качели Украины. Почти все фото, которые вам попадаются с большими качелями, сделаны именно здесь. Их виды просто незабываемы. Это веселое развлечение как для местных жителей, так и для туристов. Высота качелей, по словам местных жителей, почти в высоту сосны. А если вы хотите ощутить больше адреналина, то горожане советуют устроиться на нее вдвоем и попросить кого-нибудь вас раскачать. Вы будете поражены ощущением "полета" над селом! Главное, крепко держаться.

Большие качели на тропинке к горе Маковице

Эти качели установлены у подножия горы и завораживают своими видами. Туристы говорят, что по своим размерам они уступают большим Карпатским качелям, но точно не уступают живописным просторам, открывающимся взору во время катания. Многие считают, что они куда интереснее и захватывающе Карпатских.

Выбирайте свои и прокладывайте путь, не минуя такие украинские достопримечательности. Ведь подобных катаний вам точно никогда не забыть, более того, таких пейзажей вы точно нигде не увидите!

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