Что интересного посмотреть в Яремче: рекомендации блогера

Яремче красивый и курортный город, манящий своими просторами туристов не только из Украины, но и со всего мира. Там есть что посмотреть и пофотографировать на память о прекрасно проведенном времени.

Сегодня, Яремче очень популярный город для отдыха. По сравнению с определенными регионами нашей страны там относительно спокойно, поэтому можно поехать туда на несколько дней, чтобы эмоционально отдохнуть, забыв немного об активном жизненном ритме.

В своем видео блогер misss_tanya._ поделались любимыми точками на карте города и рассказала, где можно незабываемо провести свободное время. На поезде из Львова в Яремче ехать около двух с половиной, трех часов. Так, поездка может стать однодневным путешествием.

Что же стоит посмотреть в Яремче:

Скала «Слон» . Идеальное место для того, чтобы побыть наедине с собой и природой. Здесь открываются удивительные виды, которыми можно насладиться на привале, или пикнике. Здесь нет активных развлечений, только покой и звуки природы.

. Идеальное место для того, чтобы побыть наедине с собой и природой. Здесь открываются удивительные виды, которыми можно насладиться на привале, или пикнике. Здесь нет активных развлечений, только покой и звуки природы. Ресторан «Гуцульщина» . Это ресторан-музей, в котором можно не только вкусно поесть закарпатских вкусностей, но и погрузиться в историю Западной Украины. Прекрасное место, что удовлетворит привередливых гастро-туристов.

. Это ресторан-музей, в котором можно не только вкусно поесть закарпатских вкусностей, но и погрузиться в историю Западной Украины. Прекрасное место, что удовлетворит привередливых гастро-туристов. Водопад «Пробий» . Находится в самом сердце города, что очень удобно для туристов. Это один из самых полноводных Карпатских водопадов, которым можно насладиться с моста, расположенного прямо над ним.

. Находится в самом сердце города, что очень удобно для туристов. Это один из самых полноводных Карпатских водопадов, которым можно насладиться с моста, расположенного прямо над ним. Парк «Карпаты в миниатюре» . Карпатская территория чрезвычайно колоритное место, богатое своей историей. К сожалению, для того, чтобы все посмотреть и исследовать, может не хватить времени, поэтому можете насладиться интересными местами Западной Украины в миниатюре, в парке-музее. Возможно, вы найдете новые интересные локации и отметите новые точки на своей туристической карте.

. Карпатская территория чрезвычайно колоритное место, богатое своей историей. К сожалению, для того, чтобы все посмотреть и исследовать, может не хватить времени, поэтому можете насладиться интересными местами Западной Украины в миниатюре, в парке-музее. Возможно, вы найдете новые интересные локации и отметите новые точки на своей туристической карте. Вольерное хозяйство . Находится на территории отеля «Медвежья гора». Интересный экопарк, 100% пленящий сердце не только взрослых, но и детей. Здесь можно посмотреть на животных в чрезвычайной близости, некоторых из них покормить, а возможно и коснуться их носа

. Находится на территории отеля «Медвежья гора». Интересный экопарк, 100% пленящий сердце не только взрослых, но и детей. Здесь можно посмотреть на животных в чрезвычайной близости, некоторых из них покормить, а возможно и коснуться их носа Полонина «Маковица» . Одна из самых высоких точек города. В то же время маршрут к ней не сложен и его могут осилить даже неподготовленные горные туристы. Вид из горной долины открывается захватывающий, земля с пастбищами, цветами, зеленью и настоящей свободой.

. Одна из самых высоких точек города. В то же время маршрут к ней не сложен и его могут осилить даже неподготовленные горные туристы. Вид из горной долины открывается захватывающий, земля с пастбищами, цветами, зеленью и настоящей свободой. Сыроварня в горной долине . Находится прямо перед самым подъемом на вершину Маковица, там где троллей. Ещё одна остановка для гастротуристов и любителей вкусного сыра. Здесь можно насладиться натуральными продуктами и приобрести что-нибудь себе.

. Находится прямо перед самым подъемом на вершину Маковица, там где троллей. Ещё одна остановка для гастротуристов и любителей вкусного сыра. Здесь можно насладиться натуральными продуктами и приобрести что-нибудь себе. Тропа Довбуша . Она медленно ведет туристов вверх, к горе Маковица, через буково-можжевелово-пихтовый лес. Уже на этом описании вы должны представить его аромат. Местные рассказывают, что где-то там, в камнях над тропинкой, скрыто золото самого Довбуша. Прогуливаясь, вы можете его отыскать.

. Она медленно ведет туристов вверх, к горе Маковица, через буково-можжевелово-пихтовый лес. Уже на этом описании вы должны представить его аромат. Местные рассказывают, что где-то там, в камнях над тропинкой, скрыто золото самого Довбуша. Прогуливаясь, вы можете его отыскать. Сувенирный рынок. Открыт ежедневно с 8:00 утра до 18:00 вечера. Уйти с него с пустыми руками просто невозможно. Ассортимент чрезвычайно широк, а атмосфера напоминает настоящую «Сорочинскую ярмарку»

Итак, если у вас в планах хорошо провести выходные, или вы не знаете, что делать в отпуск, город Яремче может стать отличным пристанищем вашего свободного времени.

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