Древний колодец во Львове: почему стоит посетить двор монастыря Бернардинцев

Бернардинский дворик и церковь Андрея instagram.com_diana_sem24 / © Instagram

Одним из таких мест является Бернардинский монастырь с его уютным двориком, который уже несколько веков манит львовян и туристов. Среди особых прелестей — колодец, который считается одним из старейших в городе.

Колодец, который сохранился по сей день, был построен в 1620 году. Он расположен справа от главного входа в бывший костел святого Андрея, теперь — церковь Андрея Первозванного. Для городских жителей и паломников колодец имел не только практическое, но и духовное значение — с ним связано немало легенд.

Легенды и предания

Одна из самых известных историй достигает 1484 года, когда во Львове похоронили святого Яна из Дукли. По преданию, уже в следующем году на месте его захоронения забил источник. Люди считали эту воду целебной, посему впоследствии именно здесь обустроили колодец.

В XVIII веке колодец приобрел торжественный вид. В 1761 году над ним построили ротонду с куполом, которую украсили скульптурой святого Яна из Дукли. Внутри художники создали росписи, которые рассказывали о чудесах святого. На столбах появились стихи об исцелении людей, которые пили воду из колодца.

Испытания и возрождение

Времена менялись и колодец вместе с монастырем переживал непростые периоды. После кассационной реформы монастырь прекратил свою деятельность, а двор превратился в настоящий огород, ведь жители домов, которые расположились в бывших монастырских помещениях, высаживали здесь грядки и ухаживали за ними.

Только в 1970-х годах состоялась масштабная реставрация, тогда жилые помещения на оборонительных стенах разобрали, а дворик приобрел тот вид, который мы видим его сегодня.

В новейшей истории колодец тоже не оставался в стороне. Во время полномасштабного вторжения в 2022 году, скульптуру святого Яна из Дукли сняли для реставрации. А уже в феврале 2024 года она вернулась на свое место, восстановленная и обновленная.

Традиции

Колодец и сейчас имеет сакральное значение. Ежегодно на Праздник Богоявления отцы василиане проводят возле ротонды освящение иорданской воды. Это еще раз подчеркивает, что колодец — не только памятник архитектуры, но и часть духовной жизни города.

Атмосфера Бернардинского дворика

Сегодня Бернардинский дворик — популярная туристическая локация. Через отреставрированную Глинянскую башню с воротами сюда заходят туристы, которые часто считают, что попали во двор древнего замка. И действительно, атмосферу трудно сравнить с любым другим уголком Львова, каменные стены, ощущение средневековой истории, свет фонарей над колодцем, а в сезон — каштаны, которых во Львове всегда много.

Советы

Когда приходить

Утро буднего дня — лучшее время, когда туристов почти нет, а дворик наполнен тишиной и легким запахом кофе из окружающих кафе.

Поздний вечер — после захода солнца фонари создают невероятную средневековую атмосферу, и колодец выглядит особенно романтично.

Как зайти

Вход во дворик — через Глинянскую башню с воротами. Именно она придает ощущение, будто попадаешь в замок.

Что посмотреть

Посетите церковь Андрея Первозванного, чтобы увидеть уникальный интерьер и почувствовать дух XVII века.

Зайдите в кофейню вблизи площади Соборной, здесь часто меньше туристов, чем в центре.

Идеальное фото

У самого колодца с ротондой — классика, но стоит обратить внимание и на свет фонарей в дождливую погоду, когда брусчатка отражает сияние.

Взгляд вверх на купол с фигурой святого Яна из Дукли — удачный ракурс для романтического кадра.

Для львовян это место имеет особую магию, даже несмотря на туристическую «попсовость», здесь ощущается спокойствие и уют. А колодец бернардинцев остается символом единства легенды и истории, духовности и городской памяти.