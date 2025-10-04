Духовный Унив: почему стоит посетить лавру, которая пережила бурные века и дарит свет многим украинцам сегодня / © Instagram

Монастырь в этих краях существует еще с XIV века. В его стенах в 1606 году находился выдающийся украинский мыслитель Иван Вышенский. Именно здесь он написал «Послание к старице Доминикании», призывал к духовному обновлению и искренней вере. В XVIII веке обитель была одним из важнейших монастырей Галичины, а уже в 1919 году митрополит Андрей Шептицкий перенес сюда центр студитов. Для Унева это стало временем возрождения, ведь здесь снова ожила типография, возобновила работу иконописная школа, появился сиротинец для детей.

Советские годы

Но не всегда эти стены были местом молитвы и тишины. В советские годы лавра пережила самые страшные испытания. Ее превратили в концентрационный лагерь для духовенства, а затем в психиатрическую больницу. Уникальные фрески зарисовали масляной краской, иконы и библиотеку сожгли, а дух святыни пытались уничтожить. Но лавра выстояла. Только в 1993 году она вернулась монахам-студитам, которые постепенно восстанавливают ее величие и молитвенную силу.

Печатная деятельность

Интересно, что в Уневе действовала типография, которая с 1648 по 1770 год выдала около шестидесяти книг. Здесь печатали «Псалтырь», «Акафисты», «Служебникъ» и другие богослужебные книги, которые распространялись по всей Галичине. А осенью 1944 года возле монастыря состоялся бой воинов УПА с большевиками, память о тех событиях напоминает камень в лесу между Уневом и Словитой.

Настоящее время

Сегодня Унивская лавра снова живет. Здесь действует музей сакрального искусства, где можно увидеть личные вещи братьев Шептицких, древние иконы, антиминсы и церковные ковры. А на Чернечей горе царит особая тишина, здесь расположено монастырское кладбище, которое дарит ощущение умиротворения. В лавре хранится и чудотворная икона Унивской Божьей Матери, к которой приходят сотни паломников со всей Украины.

Но Унив — это не только память и прошлое. Это место силы, где человек, уставший от шума мегаполисов и постоянных забот, может ощутить благодать уединения. Здесь, среди тишины, открывается пространство для внутреннего разговора с собой и Богом. Недаром говорят, что Бог больше тревожится, когда мы не обращаемся к Нему, чем когда искренне молимся.

Унивская лавра — это атмосфера света и благодати, умиротворения и веры. Это пространство, где оживает вера в себя, в добро, в победу над тьмой. И сегодня она звучит особенно актуально, ведь вера в победу Украины над московской империей рождается и укрепляется именно в таких местах.

Не думайте о том, чтобы мир вас знал, а думайте о том, чтобы вы познали Бога. Эти слова особенно ощутимы в Униве — месте, которое вдохновляет жить полную жизнь, быть сильными и искренними.