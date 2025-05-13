Дворец в стиле Бриджертонов: зачем ехать во львовское имение Яблоновских-Бруницких

Дворец в стиле Бриджертонов / © ТСН.ua

Реклама

В 1734 году Юзеф Александер Яблоновский основал загородный дворец в родовом имении в Подгорцах на месте бывшего охотничьего замка, существовавшего здесь еще с XVII века.

Блогер TatiteB опубликовала интересное видео посвященное красивому и таинственному дворцу, резиденции князей Яблоновских.

В 1815 году Подгорцы стали собственностью семья Бруницких, которая владела имением вплоть до 1939 года. Вокруг дворца расположен парк площадью в 8 гектаров, высаженный в 1892 году по приказу графа Бруницкого. Этот парк считается первым дендропарком Галиции. Когда-то там росли экзотические деревья, как бук амурский, липа американская, кипарисовик Лавсона, лиственница японская и европейская. Однако на сегодняшний день там можно найти только платан и некоторые виды обычных деревьев.

Реклама

В начале XX ст. сад Бруницкого занимал площадь в 55 гектаров и ежегодно продуцировал 150 тысяч саженцев плодовых деревьев 159 сортов, 30 тысяч декоративных кустов 360 сортов, 275 разновидностей роз, 65 видов хвойных и 27 сортов сирени.

Для разработки планов реконструкции дворца был приглашен известный профессор из Черновцов Карл Адольф Ромшторфер. Во время перестройки своего дворца Бруницкий использовал кирпич собственного производства и, несмотря на уважение к архитектору, пытался лично руководить всеми работами. Дом сразу был электрифицирован и подключен к водоснабжению.

После смерти графа Юзефа дворец перешел в собственность его сыновей. Однако один сын умер, другого расстреляли советские власти. В 1939 году жену владельца выгнали из дворца, а само здание разграбили и в советское время превратили в школу-интернат, а позже в рыбхоз. В течение многих лет здание оставалось пустым и постепенно разрушалось.

Дворец имеет свою тайну и легенду о "Паню закленту", которая с польского переводится как проклятая женщина, ночными часами блуждающая по дворцу в белой одежде. По легенде, во время освободительной войны Богдана Хмельницкого осенью 1648 года поляки бежали из Подгорцев в Стрый и князь Яблоновский, потомок гетмана, оставил свою жену, которая была на 32 года младше его. Она горевала, плакала, но со временем нашла отраду в казачьих объятиях. Поговаривают, что любовник называл ее "живой розой" и женское сердце расцвело от этих слов. Они часто прогуливались по дворцу, но только ночью, чтобы никто не видел и не знал. Но счастье продолжалось не долго и когда князь вернулся, он застал их вместе в постели. Казака убили, а женщина сбежала в лес и исчезла навсегда. С тех пор ее больше никто не видел. Однако люди говорят, что каждую ночь она ходит своими владениями в ожидании любимого казака.

Реклама

Также сохранилась легенда о том, что потолком в центральном салоне северной стороны дворца служил гигантский аквариум со стеклянной крышей над ним. Так это или нет, к сожалению, уже не узнать.

С начала 2014 года дворец перешел в собственность трех местных семей, последовательно восстанавливающих эту архитектурную достопримечательность. Они провели ряд мер по противоаварийному восстановлению и частично восстановили интерьеры десяти комнат. Владельцы организуют экскурсии для посетителей и позволяют использовать помещения для фотосессий.

А так выглядит настоящий дворец, в котором проходили съемки популярного сериала "Бриджертоны".

Queen's House / © Getty Images

Читайте также:

Реклама

Дата публикации 20:17, 07.03.24 Количество просмотров 34 Впервые за время полномасштабного вторжения музей Ханенко расконсервировал 6 картин!