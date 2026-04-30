Буськ — город, который не кричит о своей красоте, а тихо открывается тем, кто готов смотреть внимательнее. Именно здесь, на пологом холме у реки Западный Буг, возвышается дворец, который пережил империи, войны и забвение.

Его фасад — сдержанный, классический: двухэтажное здание с портиком, балконом и декоративными вазами. Но за этой внешней сдержанностью скрывается история, которая охватывает столетия.

От деревянной крепости до аристократической резиденции

Еще в конце XVII века на этом месте стоял деревянный оборонительный дворец буських старост. Впоследствии его сменило каменное здание, возведенное в 1810 году представителями рода Миеров — тогдашних владельцев местных земель.

Имение меняло хозяев, переходило по наследству, пока в 1876 году не оказалось в руках графской семьи Бадени. Именно тогда началась новая глава в его истории.

Казимир Феликс Бадени, одна из ключевых фигур Галичины конца XIX века, превратил дворец в летнюю резиденцию. Он не просто владел этим местом, а сформировал его, ведь перестроил, расширил, добавил элементы неоренессанса, однако сохранил основу классицизма.

Вокруг раскинулся парк с редкими деревьями, в частности тюльпановыми. Это было не просто жилье, а пространство статуса, влияния и стиля жизни европейской аристократии.

Род, который оставил неоднозначный след в истории

Семья Бадени владела тысячами гектаров земли, имела предприятия, мельницы, пивоварни. В самом Буске Казимир основал пивоварню, а его брат Станислав развивал хозяйство в других городах.

В то же время фигура Казимира Бадени остается неоднозначной. Как политик Австро-Венгрии, он занимал высокие должности, а именно, наместника Галичины, премьер-министра и министра внутренних дел. Его имя связывают с так называемыми «баденовскими выборами», которые вызвали возмущение из-за ограничения представительства украинцев.

Упадок

После 1939 года, с приходом советской власти, дворец потерял свою первоначальную функцию. Его национализировали, интерьер разграбили или уничтожили.

Во время Второй мировой войны здесь размещались немецкие войска, а впоследствии и советские воинские части. С 1961 года здание принадлежало Министерству обороны СССР, где действовала часть стратегической связи.

В 2004 году воинскую часть расформировали и дворец остался один на один, но уже без жизни.

Тишина руин

Сегодня дворец стоит заброшенным: окна выбиты, территория заросла, а лепнина осыпается. То, что когда-то было символом статуса, превратилось в символ потери.

Пожар 2016 года нанес еще больший удар, огонь так сильно повредил здание, что даже те остатки интерьера, которые чудом сохранились, оказались под угрозой. А самое болезненное — отсутствие признаков реставрации. Сейчас не проводится никаких активных работ или системного подхода к сохранению истории и архитектуры дворца Бадени.

Несмотря на все, он остается одним из важнейших исторических памятников Буска. Его передали в собственность общины и это — шанс, когда-то здесь планировали создать филиал художественной галереи. Идея до сих пор звучит как мечта, которая могла бы изменить судьбу не только здания, но и всего города.

Дворец Бадени — больше, чем архитектура, это история о расцвете и упадке, величии и равнодушии, и память, которую легко потерять. Такие места нельзя просто «оставить как есть», потому что каждое выбитое стекло — еще один шаг к забвению, и одновременно напоминание, что наследие существует только до тех пор, пока кто-то готов за него бороться.

