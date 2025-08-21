Дворец Потоцких в Тульчине: украинский Версаль, который надо увидеть собственными глазами

Дворец Потоцких в Тульчине instagram.com_anov_vlog / © Instagram

Реклама

Это не просто архитектурный памятник XVIII века — это место, где сохранилась история европейской роскоши, украинских традиций и драматических событий прошлого.

Строительство дворца Потоцких началось в 1782 году по проекту французского архитектора Жозефа Лакруа. Заказчиком стал граф Станислав Щенсный Потоцкий — один из самых богатых магнатов тогдашней Речи Посполитой, который владел более 165 тысячами крепостных. Архитектурный ансамбль, известный под названием «Хорошее», состоял из главного дворца, двух боковых флигелей, роскошного парка, оранжерей, манежа, турецких бань, типографии, подземных тоннелей и даже собственного театра.

«Тульчинский Версаль»

Величие дворца поражало современников, библиотека насчитывала около 17 тысяч томов, в картинной галерее хранились шедевры европейских художников, а в усадебном театре выступали более 200 актеров. Репертуар состоял из опер и концертов и это делало Тульчин культурным центром, который мог конкурировать с Варшавой или Львовом.

Реклама

Отдельная гордость — парк «Хорошее» площадью 10 гектаров. Его создали в английском стиле, аллеи обсаживали итальянскими тополями, возводили беседки и фонтаны, а через территорию тянулись каналы и пруды. Это было место, где панство отдыхало, устраивало балы и принимало иностранных гостей.

Исторические взлеты и падения

После смерти Станислава Потоцкого имение перешло его жене Софии, а впоследствии — детям, которые в значительной степени растранжирили богатство. Впоследствии величественная резиденция меняла свое назначение, во времена освободительных действий здесь размещали госпиталь для воинов Украинской Галицкой Армии, а в советские годы — культурно-образовательные учреждения.

С 1984 года в стенах дворца работает Тульчинский профессиональный колледж культуры, который и сегодня сохраняет атмосферу искусства.

Подземные тайны

Особый интерес вызывают подземные тоннели, которыми дворец был соединен с различными частями Тульчина. Считается, что они использовались как тайники от нападений и как удобные переходы для хозяина. Легенды рассказывают, что эти ходы тянулись на несколько километров и даже выходили за пределы города.

Реклама

Настоящее время

Несмотря на частичное разрушение, дворец Потоцких сохранил свое величие. В 2017 году здесь начали художественный фестиваль OperaFest Tulchyn, который ежегодно собирает тысячи гостей и делает Тульчин центром оперной культуры. Также продолжаются реставрационные работы, чтобы восстановить первоначальную красоту ансамбля.

Дворец Потоцких внесен в список «Семи чудес Винницкой области» и недаром, ведь его масштабы, архитектура и история поражают даже бывалых путешественников.

Посетив дворец Потоцких, вы не просто увидите величественное сооружение, вы почувствуете атмосферу XVIII века, где соединились европейская роскошь и украинский дух. Это идеальное место для тех, кто ценит историю, искусство и романтику старинных усадеб.

Лучше всего посещать дворец летом, когда расцветает парк и проходят культурные мероприятия. Обязательно возьмите фотоаппарат, ведь красота ансамбля стоит того, чтобы оставить ее в памяти навсегда.