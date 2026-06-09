Дворец Винберга instagram.com/photoaddict_tais / © Instagram

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В Украине есть сотни исторических имений, которые постепенно исчезают с карты культурного наследия. Но история дворца Винберга отличается особой драматичностью, ведь это не только упадок архитектуры, но и пример того, как величие может быть утрачено за одно поколение.

Дворец расположен в селе Ясиноватка на Кировоградщине, над поймой реки Ингулец. Его построили около 1870 года для семьи Винбергов — представителей дворянского рода, связанного с военной службой и землевладением. Владельцем имения считают Василия Винберга, у которого, по историческим данным, было воинское звание штабскапитан, а впоследствии — генерал-майора.

Усадьба была не просто домом, а полноценной резиденцией: два этажа, около 16 комнат с высокими потолками, террасы, выход к реке, купальни, конюшни и хозяйственные постройки. Архитектурный стиль сочетал эклектику с элементами неоготики, в частности в вертикальных акцентах и башенных формах, которые придавали зданию почти «замковый» вид.

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Дворец, который жил несколькими жизнями

После революционных событий XX века имение было национализировано. Как и многие дворянские усадьбы, оно получило новую, утилитарную функцию: здесь разместили школу, впоследствии интернат, а в послевоенные годы часть помещений использовали как общежитие.

В советский период здание еще сохраняло относительную целостность. Но с началом 1990-х начался стремительный упадок. Дворец постепенно терял декоративные элементы, металлические конструкции, балконы и кованые детали, часть из них была разобрана и сдана на металлолом.

В конце 1990-х сооружение передали в пользование религиозной общине. Именно этот период стал роковым для архитектуры, ведь состояние памятника ухудшалось, а уход был недостаточным для сохранения масштабного исторического здания.

Пожар, который уничтожил сердце дворца

В 2004 году произошел пожар, который разрушил ключевые элементы дворца — перекрытия, внутренние конструкции, купол и башни. После этого от бывшей роскошной резиденции остался фактически лишь каменный каркас и фрагменты стен.

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Сегодня здание находится в аварийном состоянии и постепенно разрушается от течения времени и погодных условий. Несмотря на отсутствие системного финансирования, местная община пытается поддерживать хотя бы территорию вокруг памятника.

Дворец Винберга часто называют «замком-призраком Кировоградщины». Это не только эмоциональная метафора, а реальность, ведь сооружение существует как тень самого себя и напоминание об утраченном пласте истории региона.

По описаниям исследователей и очевидцев, в лучшие времена это было место жизни и роскоши с балами в светлых залах, видом на реку, террасами с фруктовыми деревьями и старым дубом, который, вероятно, помнит еще первых владельцев имения. Сегодня же остались лишь руины, которые постепенно исчезают из ландшафта и из памяти.

Дворец Винберга — это не просто архитектурный памятник, а история о том, как легко потерять культурное наследие, если оно не получает вовремя защиты. Его руины одновременно поражают и болят, потому что они напоминают о величии прошлого и об ответственности настоящего. И пока каменные стены еще стоят над Ингульцом, у этого места остается шанс хотя бы быть услышанным.

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