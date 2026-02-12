Екатерининская церковь instagram.com_kelman.anna / © Instagram

Реклама

Если ехать в Чернигов со стороны Киева, именно Екатерининская церковь становится первым архитектурным заявлением города. Она поднимается над проспектом Мира — центральной «артерией», которая тянется более семи километров и объединяет парки, фонтаны и городской ритм жизни.

Белая, пятибанная, торжественная — эта церковь будто сразу дает понять, что Чернигов — город с глубокой историей и утонченной эстетикой.

История, написанная казацкой отвагой

Екатерининская церковь была возведена на рубеже XVII-XVIII веков, в 1715 году, на средства братьев Лизогубов — Якова и его семьи. Храм появился как символ благодарности и памяти, его построили в честь героизма деда рода Лизогубов и казаков Черниговского полка, которые принимали участие в штурме турецкой крепости Азов в 1696 году.

Реклама

Это не просто сакральное сооружение — это каменный манифест казацкой чести, где архитектура говорит на языке истории.

Украинское барокко в чистейшей форме

Екатерининская церковь — один из самых ярких образцов украинского барокко. Ее архитектура сочетает монументальность и легкость, силу и гармонию.

Архитектурные особенности:

крестообразный план

пять восьмериков, каждый увенчанный куполом

три входа и всефасадная композиция

четкая вертикальность, которая подчеркивает пятиглавость

По своей структуре храм повторяет традиционную деревянную украинскую церковь, однако в камне — крепком, долговечном и символическом. Именно поэтому он имеет одновременно торжественный и по-домашнему знакомый вид.

Реклама

Испытание временем и войнами

За свою историю Екатерининская церковь пережила два масштабных пожара, многочисленные перестройки и реставрации. В XX веке она была серьезно повреждена во время Второй мировой войны, но снова возродилась и сохранила свой аутентичный вид.

Во время полномасштабного российского вторжения храм получил повреждения обломками снарядов. Однако и на этот раз он выстоял, как и Чернигов, как и все украинское культурное наследие, которое отказывается исчезать.

Настоящее время

Сейчас Екатерининская церковь является казацким кафедральным собором Православной церкви Украины. Она не только действует как храм, но и остается важной туристической и культурной точкой.

Смотровая площадка рядом открывает панораму города, где история и современность переплетаются так же естественно, как купола церкви сливаются с небом.

Реклама

Екатерининская церковь — это тот случай, когда архитектура говорит без слов. Она о памяти и достоинстве, красоте без излишества, и городе, который знает себе цену. Белая корона Чернигова, которую видно издалека, напоминает, что настоящие символы не стареют, они лишь укореняются в историю нашей жизни.