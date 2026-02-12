ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
72
Время на прочтение
2 мин

Екатерининская церковь — белая корона Чернигова и первое местное чудо, которое вы видите еще с дороги

Екатерининская церковь — не просто храм, а символ Чернигова, воплощение казацкой победы, украинского барокко и той тихой силы, которая переживает века, войны и пожары.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Екатерининская церковь instagram.com_kelman.anna

Екатерининская церковь instagram.com_kelman.anna / © Instagram

Если ехать в Чернигов со стороны Киева, именно Екатерининская церковь становится первым архитектурным заявлением города. Она поднимается над проспектом Мира — центральной «артерией», которая тянется более семи километров и объединяет парки, фонтаны и городской ритм жизни.

Белая, пятибанная, торжественная — эта церковь будто сразу дает понять, что Чернигов — город с глубокой историей и утонченной эстетикой.

История, написанная казацкой отвагой

Екатерининская церковь была возведена на рубеже XVII-XVIII веков, в 1715 году, на средства братьев Лизогубов — Якова и его семьи. Храм появился как символ благодарности и памяти, его построили в честь героизма деда рода Лизогубов и казаков Черниговского полка, которые принимали участие в штурме турецкой крепости Азов в 1696 году.

Это не просто сакральное сооружение — это каменный манифест казацкой чести, где архитектура говорит на языке истории.

Украинское барокко в чистейшей форме

Екатерининская церковь — один из самых ярких образцов украинского барокко. Ее архитектура сочетает монументальность и легкость, силу и гармонию.

Архитектурные особенности:

  • крестообразный план

  • пять восьмериков, каждый увенчанный куполом

  • три входа и всефасадная композиция

  • четкая вертикальность, которая подчеркивает пятиглавость

По своей структуре храм повторяет традиционную деревянную украинскую церковь, однако в камне — крепком, долговечном и символическом. Именно поэтому он имеет одновременно торжественный и по-домашнему знакомый вид.

Испытание временем и войнами

За свою историю Екатерининская церковь пережила два масштабных пожара, многочисленные перестройки и реставрации. В XX веке она была серьезно повреждена во время Второй мировой войны, но снова возродилась и сохранила свой аутентичный вид.

Во время полномасштабного российского вторжения храм получил повреждения обломками снарядов. Однако и на этот раз он выстоял, как и Чернигов, как и все украинское культурное наследие, которое отказывается исчезать.

Настоящее время

Сейчас Екатерининская церковь является казацким кафедральным собором Православной церкви Украины. Она не только действует как храм, но и остается важной туристической и культурной точкой.

Смотровая площадка рядом открывает панораму города, где история и современность переплетаются так же естественно, как купола церкви сливаются с небом.

Екатерининская церковь — это тот случай, когда архитектура говорит без слов. Она о памяти и достоинстве, красоте без излишества, и городе, который знает себе цену. Белая корона Чернигова, которую видно издалека, напоминает, что настоящие символы не стареют, они лишь укореняются в историю нашей жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie