Где можно покататься на лыжах, если не в Карпатах: отели, трассы, подъемники и другие удобства

Где можно покататься на лыжах, если не в Карпатах: отели, трассы, подъемники и другие удобства

В нашей стране существуют горнолыжные курорты и за пределами Карпатских гор.

Они, конечно, не могут конкурировать высотой и сложностью склонов с Буковелем или Драгобратом, но пользуются заслуженной популярностью среди местных жителей, так как не все любители зимних видов спорта могут вырваться на высокогорный крупный курорт на выходные или в отпуск.

Харьковская область

Самый известный курорт области – горнолыжный центр "Альпийская долина" (alpdol.com). Здесь работает искусственное оснежение, поэтому достаточно небольшого мороза, чтобы обеспечить снежное покрытие трасс. В сезон работают два бугельных подъемника, освещение вечером, пункт проката оборудования, трасса для сноутьюбинга. На территории центра есть кафе.

На окраине Харькова принимает желающих покататься "Харьковская Швейцария" (kharkovski.com), где есть все, что нужно для качественного отдыха – две трассы, два бугельных подъемник, трасса для сноутьюбинга, школа и учебный склон, прокат и колыба.

В самом городе расположен и горнолыжный комплекс "Экстрим-Стиль" (sklon.kharkov.ua). Здесь тоже к услугам спортсменов-любителей два бугельных подъемника, лыжная школа с учебным склоном, прокат оборудования.

"Шишковские склоны" – также городской комплекс (shisklon.com), с тремя подъемниками: бугельным взрослым и детским, учебным мультилифтом. В вечернее время трассы освещены, работает прокат снаряжения, есть горка для санок.

Черкасская область

Горнолыжный курорт "Водяники" (vodyaniki.com) – единственный в Черкасской области. Это современный комплекс с ухоженными трассами, кресельным и бугельным подъемниками, искусственным оснежением и освещением, сноуборд-парком, пунктом проката, школой, медпунктом. Отель, баня и ресторан здесь тоже имеются.

Полтавская область

Полтавская область также может похвастаться современным комфортным горнолыжным курортом. "Сорочин Яр" (sorochin-yar.com.ua) находится в 14 км от Полтавы. Здесь проложены 4 трассы, а дополнительно: учебная трасса, сноуборд парк и трасса для сноутьюбинга. Соответственно, есть 4 бугельных подъемника, детский подъемник и мультилифт. На курорте построены кафе, медпункт, стоянка для автомобилей, работают пункт проката снаряжения и лыжная школа.

Днепропетровская область

Парк развлечений "Лавина" в Днепре – городской курорт. Это небольшой современный горнолыжный комплекс с освещаемыми лыжной и тьюбинговой трассами, ледовым дворцом, прокатом, отелем и рестораном (lavina.dp.ua).

Одесская область

В Одесской области тоже есть свой горнолыжный курорт – Action city (action-city.od.ua), организованный на склоне высохшего лимана в 85 км от Одессы. Этот спортивно-оздоровительный комплекс предлагает 2 трассы с двумя бугельными подъемниками, учебную трассу и склон для сноутьюбинга с мультилифтами. Здесь есть искусственное оснежение и освещение, прокат снаряжения, школа, кафе и гостиница.

Горнолыжная трасса Протасов яр / unian.net

Киевская область

В столице и округе не так уж много мест, где можно зимой покататься на лыжах или сноуборде (санках и сноутьюбах). Горнолыжный спортивный комплекс "Протасов яр" (gora.com.ua) – в самом сердце Киева – предлагает спортсменам и любителям следующее: два бугельных подъемника, по сути, 2 трассы, но формально – 4 (детская, для начинающих, комбинированная и сертифицированная трасса для спортсменов). Также здесь имеются сноупарк, школы, прокаты, камера хранения, кафе и ресторан. Популярностью у жителей столицы пользуется услуга "ночные катания".

Чуть дальше от центра, но в пределах Киева функционирует Goloseev Ski Park (goloseevskipark.com). В живописном парке проложена трасса в 500 м, работает бугельный подъемник, прокат, школа. Склон освещается, и его покрывают искусственным снегом при морозах. И эпизодически тоже организовывают ночные катания: для некоторых жителей мегаполиса это едва ли не единственное время, которое можно посвятить хобби, поэтому такая услуга востребована.

Уже за пределами столицы расположен еще один небольшой горнолыжный комплекс – Gvozdoff (gvozdiv.com). Зимой отдыхающих тут ждут две трассы по двести с небольшим метров плюс одна короткая детская, бугельные подъемники, зона для катания на санках и сноутьюбах. Радушно принимает спортсменов-любителей и местный ресторан, и отель.

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