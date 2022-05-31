Где отдохнуть в Киевской области: топ-5 живописных мест

Несмотря на войну, многие из нас нуждаются в отдыхе на природе и свежем воздухе, особенно если в семье есть дети.

Такой вид отдыха позволяет отвлечься от постоянного чтения новостей и расслабиться. Конечно, не все территории Украины сейчас безопасно посещать, однако мы собрали несколько интересных и живописных мест Киевской области, которые вы можете посетить со своими семьями и приятно провести время.

1. База отдыха "Золотой Фазан"

Биопарк "Золотой Фазан" – обустроенная территория площадью более 10 га с двумя озерами, на которой проживает множество животных и птиц. На территории парка есть беседки, коттеджи, которые можно арендовать, чаны и аттракционы для детей.

Расположение парка: село Вышковское

2. Парк "Остров Сакуры"

Живописный парк в Володарке станет прекрасным местом отдыха для своей семьи. На территории обитает множество разнообразных видов птиц и животных, созданы роскошные клумбы и водопады. Для детей работают площадки.

Парк "Остров Сакуры" / Фото: lady.tsn.ua

Парк "Остров Сакуры" / Фото: lady.tsn.ua

Расположение: пгт Володарка

3. "Аллея влюбленных"

Совсем неподалеку от "Острова Сакур" есть еще одно роскошное место — "Аллея влюбленных", ведущее к живописному Володарскому водохранилищу. На территории аллеи расположены красивые скамейки и фонари.

Фото: ua.elenapuzatko.com/volodarka-park

Фото: ua.elenapuzatko.com/volodarka-park

Расположение: пгт Володарка

4. "Добропарк"

Насладиться цветением всевозможных видов цветов вы сможете в "Добропарке". От рук российских оккупантов это живописное место пострадало, однако парк уже открылся и приглашает всех желающих.

Расположение: село Мотыжин, Макаровский район

5. Парк "Александрия"

Дендропарк в городе Белая Церковь основан еще в 1788 году и является крупнейшим архитектурно оформленным ландшафтным парком в Украине. На территории много лужаек, живописных мест, также есть где покататься на велосипеде.

Местонахождение: город Белая Церковь

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