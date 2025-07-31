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Горное Око Буковинских Карпат: посетите место силы, о котором мало кто знает
В самом сердце Буковинских Карпат, где тишина лесов переплетается с шепотом горных ручьев, спрятано настоящее природное чудо — озеро Горное Око.
Это живописное озеро со сказочной энергетикой еще называют Буковинским или Карпатским Оком и оно поражает не только своей красотой, но и атмосферой покоя, которой так не хватает в повседневной жизни.
Горное Око расположено в массиве Яловичорских гор, всего в 1,5 км от села Нижний Яловец, что в Черновицкой обл. Озеро лежит на высоте около 1000 метров над уровнем моря, в гидрологическом заказнике местного значения площадью 2,5 га.
Это природное образование появилось вследствие оползня глинистых пород, который перегородил русло потока, притока реки Яловичоры. В результате образовался водоем с овальной формой, приблизительная длина — 100 м, ширина — 60 м.
Загадочная глубина
Глубина озера до сих пор остается тайной. Из-за затопленных деревьев, которые хаотично лежат на дне, исследовать его полностью не удалось. Считается, что максимальная глубина достигает до 6 метров.
Уникальное место
Озеро окружено вековыми елями, а вокруг лежит почти первобытный лес с дикой фауной: лисы, куницы, косули, олени, а иногда и тритоны и форель в водах озера.
Температура воды даже в жару редко превышает 12-14°C, это делает ее кристально чистой, но холодной, поэтому купание здесь только для смельчаков.
Ночью открывается фантастический вид на звездное небо и такого «звездного одеяла» вы точно не увидите ни в одном другом городе.
А рассветы с ароматом кофе из огня и туманом над водой — это то, что остается в памяти навсегда.
Туристические изюминки
К озеру ведет туристический маршрут через лес.
Возле озера есть беседки для пикника и места для палаток.
Рядом расположена колыба, которая когда-то служила пристанищем для лесорубов. Сегодня она — уютный уголок для путешественников.
Совет: для комфортного путешествия лучше воспользоваться внедорожником, ведь путь может быть сложным, особенно после дождей.
Почему именно это место
Горное Око — не просто живописное озеро. Это место силы, где можно почувствовать единство с природой, отдохнуть от ритма большого города и найти внутреннее равновесие. Оно дарит ту самую «перезагрузку», которую мы ищем в дорогих ретритах, но здесь все настоящее, натуральное и украинское.
Интересные факты
Высота над уровнем моря — 1000 м
Размер озера — 100×60 м
Ориентировочная глубина — до 6 м
Происхождение — естественное, вследствие сдвига
Температура воды летом — до 14°C
Ближайшее село — Нижний Яловец, Черновицкая обл.
Названия — Горное Око, Буковинское Око, Карпатское Око
Это идеальное место для выходных на природе, похода, пикника или даже небольшого ретрита наедине. Если повезет, вы сможете увидеть оленя на водопое или тритонов в прозрачной воде. Поэтому если мечтали почувствовать настоящую романтику гор — Горное Око ждет именно вас.