Горное Око Буковинских Карпат: посетите место силы, о котором мало кто знает

Озеро Горное Око instagram.com_ukrainian_travels / © Instagram

Реклама

Это живописное озеро со сказочной энергетикой еще называют Буковинским или Карпатским Оком и оно поражает не только своей красотой, но и атмосферой покоя, которой так не хватает в повседневной жизни.

Горное Око расположено в массиве Яловичорских гор, всего в 1,5 км от села Нижний Яловец, что в Черновицкой обл. Озеро лежит на высоте около 1000 метров над уровнем моря, в гидрологическом заказнике местного значения площадью 2,5 га.

Это природное образование появилось вследствие оползня глинистых пород, который перегородил русло потока, притока реки Яловичоры. В результате образовался водоем с овальной формой, приблизительная длина — 100 м, ширина — 60 м.

Реклама

Загадочная глубина

Глубина озера до сих пор остается тайной. Из-за затопленных деревьев, которые хаотично лежат на дне, исследовать его полностью не удалось. Считается, что максимальная глубина достигает до 6 метров.

Уникальное место

Озеро окружено вековыми елями, а вокруг лежит почти первобытный лес с дикой фауной: лисы, куницы, косули, олени, а иногда и тритоны и форель в водах озера.

Температура воды даже в жару редко превышает 12-14°C, это делает ее кристально чистой, но холодной, поэтому купание здесь только для смельчаков.

Ночью открывается фантастический вид на звездное небо и такого «звездного одеяла» вы точно не увидите ни в одном другом городе.

А рассветы с ароматом кофе из огня и туманом над водой — это то, что остается в памяти навсегда.

Туристические изюминки

К озеру ведет туристический маршрут через лес.

Возле озера есть беседки для пикника и места для палаток.

Рядом расположена колыба, которая когда-то служила пристанищем для лесорубов. Сегодня она — уютный уголок для путешественников.

Совет: для комфортного путешествия лучше воспользоваться внедорожником, ведь путь может быть сложным, особенно после дождей.

Почему именно это место

Горное Око — не просто живописное озеро. Это место силы, где можно почувствовать единство с природой, отдохнуть от ритма большого города и найти внутреннее равновесие. Оно дарит ту самую «перезагрузку», которую мы ищем в дорогих ретритах, но здесь все настоящее, натуральное и украинское.

Интересные факты

Высота над уровнем моря — 1000 м

Реклама

Размер озера — 100×60 м

Ориентировочная глубина — до 6 м

Происхождение — естественное, вследствие сдвига

Температура воды летом — до 14°C

Реклама

Ближайшее село — Нижний Яловец, Черновицкая обл.

Названия — Горное Око, Буковинское Око, Карпатское Око

Это идеальное место для выходных на природе, похода, пикника или даже небольшого ретрита наедине. Если повезет, вы сможете увидеть оленя на водопое или тритонов в прозрачной воде. Поэтому если мечтали почувствовать настоящую романтику гор — Горное Око ждет именно вас.