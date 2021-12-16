Горнолыжные курорты Ивано-Франковской и Черновицкой областей: отели, трассы, подъемники

В Ивано-Франковской области есть только один крупный курорт – Буковель. Остальные – камерные, но это не значит, что они не достойны нашего внимания.

Рядом с Буковелем находится Яремче – город, где базируются добрая половина приехавших кататься в Буковель. Но Яремче сам является курортом, причем старейшим в Украине: его развитие началось еще в конце 19 века. Сегодня здесь невероятное количество отелей на любой вкус, правда, горнолыжных трасс всего две – для новичков.

Недалеко от Яремче находится село Яблоница – тоже старый и в прошлом популярный курорт. С постройкой Буковеля он потерял былую привлекательность, но для начинающих он вполне подойдет: здесь есть 5 бугельных подъемников, не объединенных в один комплекс, расположенных на пологих, удобных для обучения и неспешного катания склонах, а также большой выбор жилья по умеренным ценам.

В районе Яремче есть еще одно село-курорт, бывшее популярным до строительства Буковеля – Ворохта. Здесь располагалась ранее и функционирует сейчас учебно-спортивная база "Авангард" (avangard.kurorts.com), поэтому имеется даже кресельный подъемник (работает в основном летом), зимой работает бугель, мультилифт и трамплины, а также трассы для беговых лыж.

Горнолыжный курорт Ворохта / Credits

В Ивано-Франковской области покататься можно и в Косовском районе (в разных точках Национального природного парка "Гуцульщина"). В самом Косове есть небольшой комплекс с одним бугелем и пятью трассами. В селе Шешоры – бугельный подъемник и три трассы. В селе Тюдов – комплекс с одноименным названием, который имеет кресельный и бугельный подъемники. На всех курортах можно найти подходящие по цене варианты проживания и питания. Везде отдыхающих будут ждать живописные пейзажи.

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В селе Вышков Долинского района тоже можно активно провести отпуск или уикенд: здесь есть несколько туристических баз, отелей и функционируют 2 бугельных подъемника (ugenerala.org.ua, pereval.in.ua). Трассы подойдут для начинающих и желающих поработать над техникой катания.

Камерные курорты в поселке Верховина и соседнем селе Ильцы тоже больше рассчитаны на новичков и неприхотливых отдыхающих, не желающих далеко выезжать, чтобы покататься: тут имеются бугельные подъемники и простые трассы (visitverkhovyna.com).

Черновицкая область

Черновицкая область не так популярна у отечественных любителей активного зимнего отдыха, как Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатье. А зря. Здесь есть как мелкие (с трассами для начинающих), так и горнолыжные курорты покрупнее, подходящие для "уверенных пользователей".

Горнолыжные курорты Черновицкой области / www.credits

Совсем недалеко от Черновцов (15 км) расположился быстроразвивающийся курорт "Сонячна долына" (sdolina.com.ua). Это крупный туристическо-развлекательный комплекс, имеющий, кроме всего прочего, кресельный и 5 бугельных подъемников, 5 трасс разного уровня и склон для сноутьюбинга. Естественно, и прокат, и медпункт, и точки общепита здесь тоже есть.

Еще ближе к Черновцам, практически на окраине города, работает камерный курорт "Цецино", предлагающий услуги одного бугельного подъемника и одну трассу.

Чуть дальше – в селе Горбова – в 2005 году был построен небольшой одноименный сноупарк из двух бугелей и двух мультилифтов с искусственными освещением и оснежением. Здесь можно учиться кататься и прыгать на лыжах и сноуборде, а также спускаться на сноутьубах.

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Самый известный в Черновицкой области курорт – горнолыжно-туристический комплекс "Мигово" (migovo.com.ua) – находится в 60 км от областного центра. На горе Мала Кичера оборудованы две трассы, обслуживаемые двумя бугельными подъемниками, трасса для сноутьюбинга и отдельная трасса для обучения с мультилифтом. Склоны ухожены, искусственно оснеживаются и освещаются вечерами. Есть пункты проката и школы. Отели, рестораны, а также традиционные развлечения – в ассортименте.

Еще в Черновицкой области есть два небольших горнолыжных комплекса. В селе Подзахарычи – "Перевал Немчич", и в селе Лопушна. Второй совсем маленький – для тех, кто живет по соседству и не хочет тратить время на дорогу в дальние курорты. Первый побольше: с двумя бугельными подъемниками и трассами разного уровня, прокатом и т.д. Подробности о проживании, питании, развлечениях и трансфере можно узнать на nimchich.com.

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