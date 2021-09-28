Горнолыжные курорты Львовской области: отели, трассы, подъемники и другие развлечения

Горнолыжный курорт номер один в Украине – это, несомненно, Буковель. Но о нем и так все известно, и большинство отечественных спортсменов-любителей там хоть однажды, но бывало. Рассмотрим альтернативы.

Вторым по популярности можно условно назвать Драгобрат, за ним – Славское. Хотя можно их расположить и в обратном порядке: первоочередность зависит от задач и предпочтений отдыхающих. Драгобрат – самый высокогорный, соответственно, и самый снежный, но при этом труднодоступный курорт. А в Славское добраться просто – поезда останавливаются прямо посреди поселка, соответственно, туда можно махнуть на выходные. Но проблема в том, что снега на эти самые выходные там может и не оказаться.

Что касается условий, то места для проживания на курортах можно арендовать практически любые: от хостелов до личных коттеджей. Трассы – тоже разнообразные: и новички, и "старички" здесь найдут себе места для катания, подходящие по уровню подготовки. На склонах встречаются как старинные и относительно современные бугельные подъемники, так и кресельные. Прокат снаряжения и школы (личные инструктора) – в ассортименте. И там, и там можно заниматься фрирайдом (хотя Драгобрат как место для катания вне трасс – намного перспективнее). Еда – на любой вкус и кошелек. Да и развлечения, стандартные для Карпат, на обоих курортах имеются: бары, бани-сауны, санки-сноутьюбы, поездки на лошадях и т.д. Морально (и не только) подготовиться к посещению этих курортов можно с помощью информации, добытой на таких сайтах, как drago-brat.com, dragobrat.ws; slavske-ua.com и др.

Больше крупных курортов в Украине нет. Но зато есть очень много мелких. О них подробнее.

Горнолыжный курорт Славское

Львовская область

Рядом со Славским – в селе Волосянка – находится компактный и комфортный курорт "Захар Беркут" (zaharberkut.ua). Он может похвастаться девятью километрами разного уровня трасс, самой длинной канаткой в стране, мультилифтом для начинающих и тремя бугельными подъемниками. В нижней точке кресельного подъемника туристов принимает одноименный отель, в верхней – отель-колыба "Высокий Верх". Но останавливаться там необязательно, хоть и удобно, можно жить в Славском (таксисты везут в Волосянку без проблем) или в гостиничном комплексе "Вежа Ведмежа". А перекусить есть возможность прямо на склоне в палатках местных куховаров-предпринимателей.

В Волосянке есть еще одно место для катания – база отдыха "Ильз" (karpaty-ilz.com), имеющая свой бугельный подъемник, прокат, школу, вечернее освещение трассы. Добираться к ней лучше с помощью местных – дорога грунтовая, зимой ее часто заметает.

Знаменитая в прошлом спортивная база "Тисовец", где готовились к олимпиадам советские, а ныне тренируются украинские спортсмены и отдыхал президент Ющенко (база принадлежит Министерству обороны Украины) – недооцененная и, к сожалению, отставшая в развитии горнолыжная жемчужина Львовской области. Находится она в двух километрах от села Орявчик в очень живописном месте (добраться можно с помощью такси либо на собственной полноприводной машине). В самом селе тоже есть где покататься: склон для начинающих (на горе Магура) с бугельным подъемником, расположенный на территории садыбы "Орявчик", и немного дальше по дороге на спортивную базу – горнолыжный комплекс "Звенив" (zveniv.com.ua) с двумя бугелями и лифтом для сноутьюбинга, трассами чуть посложнее, прокатом снаряжения, инструкторами и кафе.

Кроме идеальных пейзажей "Тисовец" же имеет винтажный кресельный (закрыт на ремонт) и три бугельных подъемника, прокаты и школу, гостиницу, коттеджи, кафе, бассейн, стадион, спортзал и … трассы для беговых лыж/биатлона со стрельбищем, а также трассы для могула и сноутьюбинга. Большая часть из перечисленного в грустном или неработающем состоянии. Остается надеяться, что у Минобороны хватит финансов восстановить хоть часть инфраструктуры базы в обозримом будущем.

Выгодно контрастирует с "Тисовцем" горнолыжный комплекс "Плай", что находится в селе Плавье Сколевского района. Здесь есть все, и это "все" европейского уровня: два новых кресельных, один бугельный подъемники и детский лифт, школа, прокаты оборудования, гостиницы, спортивно-развлекательный/спа-комплексы и прочее (подробнее на play-karpaty.com). Правда, и цены здесь тоже европейские: комфорт и безопасность везде стоят дорого.

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В Сколевском районе можно покататься и на курорте поскромнее. В селе Оров на горе Цюхив расположился отель "Карпатские полонины" (greentourism.com.ua). Там всего один небольшой бугельный подъемник и одна трасса, но зато еще есть каток. Подобный небольшой спуск, оснащенный бугелем, есть и в самом Сколе. Эти горнолыжные склоны, как и склон, расположенный на базе "Бойкивский двир", что в селе Розлуч (boykovsky-dvir.org.ua), подойдут для новичков.

Двумя кресельными подъемниками оборудованы более сложные трассы "Западного реабилитационно-спортивного центра" Национального комитета спорта инвалидов Украины. Он находится в селе Яворов, напротив села Сянки. Здесь заботятся о склонах, имеют возможность оснеживать их искусственно, а главное, здесь ждут не только спортсменов-паралимпийцев, но и всех желающих покататься (актуальную информацию можно найти на westsportcenter.com.ua). В центре есть еще трассы для биатлона и стадион для стрельбы.

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В городе Бориславе любители зимних видов спорта могут отдохнуть на курорте "Буковиця" (bukovytsia.com). Он расположен недалеко от Трускавца, поэтому всем желающим легко будет совместить "приятное с полезным". "Буковиця" порадует туристов сервисом: здесь есть три подъемника (два бугельных и один кресельный), кафе, пункт проката, лыжная школа и медпункт.

Совсем недалеко от Львова работают два камерных курорта – "Чаривни озера" и "Казкова поляна". Первый, что в селе Майдан (charivniozera.com.ua), имеет кресельный подъемник, но работает только до заката. А второй – в селе Поляна (kazkovapolyana.com.ua) – совсем небольшой, с двумя бугельными подъемниками, но обеспечен освещением трасс и обслуживает катающихся до 20.00.

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