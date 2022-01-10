Горнолыжные курорты Закарпатской области: отели, трассы, подъемники и другие развлечения

Богата небольшими горнолыжными курортами и Закарпатская область.

Рядом с Драгобратом (точнее, под ним) – самым знаменитым и крупным курортом края – расположен поселок Ясиня. Здесь работают два бугельных подъемника: первый находится на пологом склоне горы Костыривка (эта трасса подойдет для начинающих), а второй, в урочище Млаки, имеет трассу чуть сложнее и длиннее. А опытным любителям фрирайда, не желающим подниматься и жить на Драгобрате, в Ясине предоставляется возможность нанимать ратраки, которые будут возить экстремалов на вершины Свидовецкого хребта.

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Для знакомства и первых шагов в освоении лыж и сноуборда в Закарпатье подойдут также склоны горы Менчул живописнейшего поселка Рахов. Рядом – в селе Богдан – после первичного обучения можно усовершенствовать свои навыки: один длинный бугельный подъемник там обслуживает 2 трассы разной длины и степени сложности.

Закарпатская область, в принципе, может похвастаться большим количеством камерных горнолыжных курортов. Обычно это бугельные подъемники и трассы для начинающих, расположенные либо рядом, либо на территории какого-нибудь приличного отеля, базы или спортивного/туристического центра. Это и горнолыжный комплекс EXTREME в поселке Ждениево, и горнолыжная база "Ужок" в одноименном селе, и комплекс "Синевир" в Синевирской Поляне (один из двух бугелей находится в мотеле "Арника", arnicahotel.com.ua), и трасса для обучения известного курорта "Воеводино" (voevodyno.com), и комплекс "Великий" (velykiy.in.ua) в селе Калины с двумя бугельными подъемниками.

Стоит отметить, что закарпатские горнолыжные, пусть и маленькие, курорты часто являются еще и бальнеологическими, как, например, Синяк. Там можно и подлечиться (есть одноименный санаторий), и покататься: на курорте работают два бугеля и детский мультилифт, три трассы, прокат, спасатели, кафе. Но в выходные дни там довольно многолюдно – Мукачево совсем рядом.

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Село Шаян – курорт, где для лечения используются местные минеральные воды – тоже имеет свой склон для катания, который принадлежит туристическому комплексу "Эрней Лаз" (erneylaz.com.ua). Рядом с Шаяном, в селе Велятино, также можно прокатиться на лыжах или сноуборде (здесь работают два бугельных подъемника) и посетить термальный курорт ("Тепли воды"). Еще совместить лечение минеральной водой и катание можно в селе Поляна: один бугельный подъемник есть в самом селе, а рядом расположился новый горнолыжный комплекс "Ведмежа" (vedmezha.com) с тремя трассами, искусственным освещением и оснежением, прокатом оборудования и т.д.

Своей минеральный источник есть на и курорте "Изки", недалеко от Воловца (железнодорожная станция). Но "Изки" славятся не только этим: здесь комфортабельные условия проживания и катания – свои кресельный и бугельный подъемники, коттеджный городок и отель, баня и чаны, своя сыроварня, пасека и многое другое (см. izki.ua).

Горнолыжный курорт Воловец / Credits

Вообще, окрестности Воловца – Мекка украинских лыжников и сноубордистов еще со времен СССР и перестройки. Находящиеся здесь курорты Подобовец и Пилипец – до сих пор самые посещаемые точки, после Буковеля, Славского и Драгобрата.

Живописное село, точнее одноименный курорт, Подобовец имеет 3 бугельных подъемника, несколько трасс разного уровня сложности, прокат, жилье, кафе, лыжные и сноубордические школы. А также здесь под чутким руководством бывалых есть возможность заниматься фрирайдом (подробнее на podobovets.com, podobovec.com). Изюминка Подобовца – возможность съехать с одной из трасс, зная дорогу, к другому курорту – Пилипцу (все, кто дороги не знает, пользуются колоритным видом транспорта – санями, специально для этого местным населением к подножию горы Великий Верх подгоняемым).

Пилипец – село, за последние пару десятилетий выросшее в довольно крупный курорт с кресельным и пятью бугельными подъемниками, прокатами, школами, медпунктом и собственной службой спасения. Кроме комфортных спусков курорт предлагает и комфортабельное жилье на любой вкус (pylypets.com). А еще здесь удобно и безопасно учиться катанию вне трасс.

Горнолыжный курорт Подобовец / Credits

Кроме Подобовца и Пилипца в округе имеются еще несколько курортов, которые можно посетить в один приезд. На горе Маковица (пгт. Межгорье, где, кстати, тоже есть источники минеральной воды и профильные санатории) работает горнолыжный комплекс "Альянс" – это кресельный подъемник с большой пропускной способностью, полным набором услуг, включая спасателей. Недалеко от "Альянса" расположена база отдыха "Каменка" (kamyanka.com.ua). Она предлагает релаксационную программу с чанами-банями и горнолыжный отдых: на базе свой бугельный подъемник, прокат лыж и санок. Трансфер можно заказать здесь же.

Рядом с Пилипцом и Подобовцем – в селе Верхний Студеный – работает небольшой курорт "Бескит". Тут ждут туристов два бугельных подъемника (уточнить время их работы можно на facebook.com/beskyd.in.ua), 4 несложные трассы, прокат, инструкторы, медпункт, кафе и т.д.

Закарпатье известно еще одним зимним курортом, основанным в советское время – Красией (село Вышка, krasiya.com.ua, krasiya.info). Сегодняшняя Красия – это современный горнолыжный комплекс из двух кресельных и одного бугельного подъемников. Здесь оснащена самая длинная трасса в стране – 3,5 км, организовано искусственное оснежение склонов. Тут можно с комфортом учиться и совершенствоваться в умении владеть лыжами и сноубордом, пробовать себя во фрирайде. Кроме того, у подножия горы отдыхающих ждут разнообразное жилье и развлечения. Многие жители Ужгорода (курорт находится в 70 км от города) предпочитают проводить свободное время именно в Красии.

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