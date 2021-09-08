Грибные места под Киевом: куда поехать за опятами-лисичками

В окрестностях столицы можно поохотиться на грибы – если и не наберете мешок, так хоть погуляете на природе и заодно отработаете маршруты.

Практические наставления начинающим грибникам дает основатель интернет-сообщества "Грибники Украины" Евгений Руденко.

Для настоящего грибника страдная пора – почти круглый год, да и для любителя еще остается время до ноября-декабря, когда еще может задождить и будет смысл отправляться в лес. При теплой погоде достаточно 3-5 дождливых дней, и на выходные можно готовить корзинки: грибы растут быстро и как минимум поздние опята, а то и зеленушки, белые грибы уже появятся. Самые распространенные в нашей местности грибы – польские, осенние опята, белые и лисички – на них и нацеливайтесь.

Грибные места в Киевской области

Самое щедрое на грибы, хоть и самое радиационно загрязненное – Полесье. Если поедете в сторону Иванкова, то в районе сел Блидче и Красятычи (100-120 км от Киева, автобусы с автостанции "Полесье" на площади Тараса Шевченко), скорее всего, прогулка по лесу не будет бесплодной – прежде здесь бывало немноголюдно и грибов хватало на всех. Находят неплохие грядки и на территории недавно открытого для народа Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства в Рихте, Сычевке, Сухолучье (около 60 км), но к ним удобнее всего подбираться на своем транспорте (автобусы тоже есть с "Полесья", но ходят редко). В северном направлении еще можно пробовать в Новоселки (43км) и Хотяновку (29 км), Клавдиево (46 км), тем более что в первые два пункта часто ходят пригородные маршрутки (от станции м. "Героев Днепра"), а на Клавдиево – автобусы от "Академгородка" и электрички от станции "Святошин". Популярное место – Ясногородка, очень много грибных опушек в лесах по дороге на Лютеж. Ехать туда надо с АС "Полесье" или от метро "Героев Днепра" маршруткой, 31 км, а до Ясногородки - с "Дачной", 55 км. Хорошие отзывы о Бородянских лесах, Поташне (Бородянский район, оба пункта – около 60 км от столицы), можно съездить и в села Старое или Сошников на Бориспольщине (расстояние 50 км). В сторону Бородянки ходит много электричек от Киев-Пассажирский и станции "Святошин", а до Борисполя едут маршрутками от м. "Левобережная" или "Харьковская" и дальше пересадка на села на автостанции райцентра. А с автостанции "Подол" можно попасть автобусом в Ракитное или Богуслав, Таращу. До Ракитного – 120 км, а потом местным транспортом нужно добраться до околицы села Пугачевка. Под Богуславом принято ходить за грибами в районе села Дмитренки, а близ Таращи богата грибами местность у сел Кирданы и Малоберезанское. Расстояние до этих райцентров – тоже порядка 120-125 км.

В самой столице люди ходят за грибами в парк Дружбы народов, в лес вблизи Бортничей, за ТЕЦ-6, в Голосеевский парк и Святошинский лесхоз. Недостаток один – в черте города посетителей, особенно в выходные, будет немало, и шансы набрать полную корзинку грибов невелики. А в Пуще-Водице и Конче-Заспе, к сожалению, для грибов осталось слишком мало места между застройками.

Куда поехать за грибами в Житомирской и Черниговской областях

В Житомирской области грибными считаются Радомышль, Коростышев (автобусы отправляются от АС "Дачная", расстояние – чуть более 100 км), Малин (можно доехать электричкой от станции Киев-Пассажирский или "Святошин", со "Святошина" ходят и автобусы) и пгт. Иршанск на севере области (тоже с "Дачной", но это целых 154 км). В Черниговском направлении знающие люди ездят за Остер, к лесу, окружающему танковый полигон воинской части.

Советы начинающим грибникам

Если в тихой охоте вы абсолютный новичок или не хочется бродить по лесам в одиночку, заручитесь поддержкой бывалых. Так, в соцсетях можно наткнуться на предложения присоединиться к группе экскурсантов, которым покажут грибные места, или набиться в компанию грибников, которые объединяются в виртуальные сообщества и периодически ездят организованно на сбор урожая. Как правило, они бронируют для этого целый минибас и заинтересованы, чтобы все места в нем были заняты. Или едут личными машинами, приглашая желающих на свободные места (расходы на бензин покрываются вскладчину).

Настройтесь на освежающую прогулку с элементами приятных находок. Гадюк можете уже не опасаться: даже в летнюю пору случаев столкновения с человеком в наших местах бывает немного, а к этому времени года они уже глубоко зарылись для спячки (а для весеннее-летних походов заготовьте высокие резиновые сапоги или берцы). А вот клещи сейчас зверствуют. Осматривайте периодически в лесу всю одежду (каждые 10-20 минут) и по возвращении домой тоже не ленитесь отряхнуться тщательнее: эти паразиты способны перебираться с места на место и обнаруживаться в самом неожиданном месте. Если будете ходить часто, нелишне запастись хорошим инсектицидом.

Что нужно знать об опасности грибов

В грибной период в масштабах Украины каждый день травятся грибами десятки человек. Бесстрашие и самоуверенность не лучшие советчики на тихой охоте: если не уверены в результате, собирайте хотя бы только трубчатые грибы (под шляпкой трубочки), а не пластинчатые (снизу тонкие пластиночки). Первой категорией если и отравитесь, то в легкой форме – яд этих видов не смертелен, отделаетесь кишечным расстройством. А вот пластинчатые весьма опасны.

Миф 1

Ядовитые грибы горькие или специфические, сразу насторожат. По правде, на вкус даже опытный грибник никак не отличит отраву: бледная поганка, например, очень даже деликатесна, так что не полагайтесь на органолептику зря.

Миф 2

Если гриб ели насекомые, то он съедобный. Самый опасный в нашей местности гриб – вышеупомянутая бледная поганка, с удовольствием поедается слизняками и навозными жуками. А вот человек, если и выживет после отравления ею, остается инвалидом на всю жизнь.

Миф 3

Если сварить ядовитые грибы с луковицей или серебряной ложкой, то луковица посинеет, а ложка почернеет. На самом деле давно доказано, что эти предметы индикаторами служить не могут никак. Вообще грибные яды настолько устойчивые соединения, что никак не вывариваются и никаким овощем/предметом не абсорбируются.

Читайте также: Отравление грибами: симптомы, признаки и что делать при оказании первой помощи

Татьяна Малиновская

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку