ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
60
Время на прочтение
3 мин

Как декорация к «Гарри Поттеру»: чем примечателен старинный Плебановский виадук, которому более 120 лет

Девять каменных арок, длиной более 100 метров и высотой почти 30 метров — Плебановский виадук в Тернопольской области выглядит так, будто сошел со страниц фэнтезийной истории.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Плебановский виадук instagram.com_snezhka_paholchuk

Плебановский виадук instagram.com_snezhka_paholchuk / © Instagram

Не обязательно ехать в Шотландию, чтобы увидеть пейзажи, достойные кадров из «Гарри Поттера». В Тернопольской области, недалеко от Теребовли, скрывается настоящее архитектурное сокровище — Плебановский виадук. Его каменные арки, живописные виды и особая атмосфера создают ощущение, будто время здесь остановилось более века назад.

Это место привлекает не только поклонников железнодорожной архитектуры, но и всех, кто ищет необычные туристические маршруты, красивые фотолокации и немного волшебства среди украинских пейзажей.

История моста, которому более 120 лет

История этого удивительного сооружения началась в конце XIX века. Виадук был построен в 1896 году на железнодорожной линии Тернополь — Копычинцы по проекту австрийских инженеров. Строительство длилось около 4 лет.

Мост построен из камня и состоит из девяти массивных арок. Его длина превышает 100 метров, а высота достигает примерно 30 метров. Для своего времени это была чрезвычайно продуманная инженерная конструкция, которая должна была выдерживать движение тяжелых товарных эшелонов с углем, цементом и другими грузами.

Сегодня виадук остается одним из самых интересных образцов исторической железнодорожной архитектуры Украины. Его величественная каменная конструкция по-прежнему поражает своими масштабами и гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Украинский мост как из «Гарри Поттера»

Плебановский виадук часто сравнивают со знаменитым Гленфиннанским виадуком в Шотландии, который стал известен благодаря фильмам о Гарри Поттере. Именно по нему в кинофильмах мчался легендарный Хогвартский экспресс.

И хотя у украинского сооружение есть своя история и архитектурный облик, сходство со сказочной железнодорожной локацией действительно поражает. Девять каменных арок на фоне зеленых холмов создают почти кинематографическую картинку. Неудивительно, что виадук стал популярным местом для фотографий, романтических прогулок и небольших поездок в выходные дни.

Есть у него и особое признание: изображение Плебановского моста украсило украинскую почтовую марку, которую в 2018 году признали лучшей почтовой маркой Украины.

Как добраться до Плебановского виадука

Найти эту локацию можно недалеко от села Плебановка в Тернопольской области, рядом с Теребовлей. От города до моста — примерно 3 км, поэтому одним из самых удобных вариантов будет такси.

К виадуку можно отправиться самостоятельно или присоединиться к туристической экскурсии. Поездки сюда организуют в разное время года, ведь каждый сезон придает местности особое настроение: весной и летом вокруг царит зелень, осенью каменные арки эффектно контрастируют с золотой листвой, а зимой сооружение приобретает почти сказочный вид.

Рядом также есть возможности для пеших прогулок и велосипедных маршрутов. Если планируете поездку, сохраните фотографию виадука заранее, ведь местные жители не всегда сразу узнают его по названию, поэтому визуальный ориентир может пригодиться.

Плебановский виадук — прекрасное напоминание о том, сколько архитектурных сокровищ скрыто совсем рядом с нами. Он сочетает в себе историю, инженерное мастерство и невероятную красоту украинских пейзажей.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie