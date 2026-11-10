Как декорация к «Гарри Поттеру»: чем примечателен старинный Плебановский виадук, которому более 120 лет

Плебановский виадук instagram.com_snezhka_paholchuk / © Instagram

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Не обязательно ехать в Шотландию, чтобы увидеть пейзажи, достойные кадров из «Гарри Поттера». В Тернопольской области, недалеко от Теребовли, скрывается настоящее архитектурное сокровище — Плебановский виадук. Его каменные арки, живописные виды и особая атмосфера создают ощущение, будто время здесь остановилось более века назад.

Это место привлекает не только поклонников железнодорожной архитектуры, но и всех, кто ищет необычные туристические маршруты, красивые фотолокации и немного волшебства среди украинских пейзажей.

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История моста, которому более 120 лет

История этого удивительного сооружения началась в конце XIX века. Виадук был построен в 1896 году на железнодорожной линии Тернополь — Копычинцы по проекту австрийских инженеров. Строительство длилось около 4 лет.

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Мост построен из камня и состоит из девяти массивных арок. Его длина превышает 100 метров, а высота достигает примерно 30 метров. Для своего времени это была чрезвычайно продуманная инженерная конструкция, которая должна была выдерживать движение тяжелых товарных эшелонов с углем, цементом и другими грузами.

Сегодня виадук остается одним из самых интересных образцов исторической железнодорожной архитектуры Украины. Его величественная каменная конструкция по-прежнему поражает своими масштабами и гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Украинский мост как из «Гарри Поттера»

Плебановский виадук часто сравнивают со знаменитым Гленфиннанским виадуком в Шотландии, который стал известен благодаря фильмам о Гарри Поттере. Именно по нему в кинофильмах мчался легендарный Хогвартский экспресс.

И хотя у украинского сооружение есть своя история и архитектурный облик, сходство со сказочной железнодорожной локацией действительно поражает. Девять каменных арок на фоне зеленых холмов создают почти кинематографическую картинку. Неудивительно, что виадук стал популярным местом для фотографий, романтических прогулок и небольших поездок в выходные дни.

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Есть у него и особое признание: изображение Плебановского моста украсило украинскую почтовую марку, которую в 2018 году признали лучшей почтовой маркой Украины.

Как добраться до Плебановского виадука

Найти эту локацию можно недалеко от села Плебановка в Тернопольской области, рядом с Теребовлей. От города до моста — примерно 3 км, поэтому одним из самых удобных вариантов будет такси.

К виадуку можно отправиться самостоятельно или присоединиться к туристической экскурсии. Поездки сюда организуют в разное время года, ведь каждый сезон придает местности особое настроение: весной и летом вокруг царит зелень, осенью каменные арки эффектно контрастируют с золотой листвой, а зимой сооружение приобретает почти сказочный вид.

Рядом также есть возможности для пеших прогулок и велосипедных маршрутов. Если планируете поездку, сохраните фотографию виадука заранее, ведь местные жители не всегда сразу узнают его по названию, поэтому визуальный ориентир может пригодиться.

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Плебановский виадук — прекрасное напоминание о том, сколько архитектурных сокровищ скрыто совсем рядом с нами. Он сочетает в себе историю, инженерное мастерство и невероятную красоту украинских пейзажей.

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