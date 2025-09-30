- Дата публикации
Как заглянуть в вечность: в Кривом Роге есть скалы МОДРа, старше динозавров
Кривой Рог обычно ассоциируется с шахтами, карьерами и индустриальными пейзажами. Но стоит только отправиться в долину реки Ингулец и перед вами откроется совсем другой мир.
В Кривом Роге расположена одна из самых уникальных природных локаций Украины — скалы МОДРа, геологический памятник общегосударственного значения, который поражает своим возрастом, историей и красотой.
Это место называют «музеем под открытым небом». И не зря, ведь скалы образуют причудливые выступы на обоих берегах Ингульца, которые будто застыли во времени. Представьте только, возраст этих пород достигает более 2 миллиардов лет. То есть еще задолго до появления людей, городов и даже до возникновения гор на планете, эти скалы уже существовали.
Почему именно МОДР
Название кажется странным, но у него интересное объяснение. Когда-то рядом со скалами существовал одноименный поселок. Его название — сокращение от Международная организация помощи борцам революции (МОДР). Впоследствии именно эта аббревиатура закрепилась и за уникальным природным объектом.
Орлиное Гнездо и Малая Орлинка
Самые известные формации массива — это скалы «Орлиное Гнездо» и «Малая Орлинка». Историки считают, что именно здесь в древности скифы и славяне занимались добычей руды. Сегодня эти места — любимый уголок туристов и фотографов. Вид на Саксагань и город с высоты скал просто невероятные.
Территория, которая дышит историей
Массив скал МОДРа простирается на 62 гектара. Высота отдельных выступов достигает 27 метров, а длина — до 200 метров. В долине можно встретить уникальные растения, занесенные в Красную книгу Украины, поэтому это еще и природоохранная территория.
Скалы официально получили статус памятника природы в 1975 году. С тех пор они стали не только геологической, но и культурной визитной карточкой Кривого Рога.
Место силы и вдохновения
Есть такие локации, которые каждый раз открываются по-новому. И дело не в том, что меняется природа, а в том, что меняемся мы. Скалы МОДРа именно такие. Кто-то видит здесь суровость камня, кто-то — красоту вечности, а кто-то чувствует гармонию и спокойствие.
Скалы — это идеальное место для отдыха, фотосессий, медитации или просто прогулок. Атмосфера здесь особая, будто касаешься истории планеты, которая значительно старше человечества.
Если вы ищете место, где можно почувствовать связь с природой и буквально прикоснуться к вечности, обязательно отправляйтесь к скалам МОДРа. Это тот случай, когда Кривой Рог открывается совсем с другой стороны: романтической, полной силы и красоты.