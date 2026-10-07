Карпатский чан, ужин под открытым небом и минеральные воды: что попробовать во время отдыха в Сходнице

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В нынешних условиях, когда постоянные воздушные тревоги, повседневные заботы и частые стрессы изматывают, особенно важно находить время для отдыха. Позволить себе сбавить темп, выспаться, сменить обстановку и хотя бы на несколько дней позаботиться о собственном самочувствии.

Именно с таким желанием я отправилась в Сходницу. Хотелось побыть среди гор, надышаться свежим воздухом и совместить активный отдых с оздоровлением и релаксом. И эта поездка подарила мне все, за чем я ехала: новые впечатления, уют и ощущение, что силы постепенно возвращаются.

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Сходница — известный бальнеологический курорт во Львовской области, расположенный в Украинских Карпатах. Ее главное природное богатство — минеральные воды различного состава, в частности типа «Нафтуся». В Сходницком месторождении насчитывается 38 источников и 17 скважин, хотя для посетителей доступны не все.

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Сюда приезжают на санаторно-курортный отдых, прогулки к источникам и путешествия по живописным окрестностям. А еще — за простыми радостями, которых часто не хватает дома: утром без спешки, лесной тропинкой под ногами и возможностью долго смотреть на горы.

Где остановиться: деревянный коттедж и горы за окном

Для этой поездки я выбрала гостинично-оздоровительный эко-комплекс TAOR Karpaty Resort & Spa в селе Коритыще, примерно в девяти километрах от Схидницы. Он расположен на берегу реки Стрый, среди леса и гор.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Прежде всего меня поразила территория: просторная, ухоженная, зеленая, с цветами, дорожками и местами для отдыха. А вокруг — склоны, покрытые лесом. Утром над ними медленно стелился туман, и хотелось задержаться у окна, чтобы понаблюдать, как меняется пейзаж.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

В комплексе есть гостиничные номера и коттеджи разных размеров. Мы с коллегами поселились в просторном деревянном двухэтажном доме с тремя комнатами, ванной и душем, большой гостиной и кухонной зоной. По желанию здесь можно самостоятельно приготовить еду и собраться за обеденным столом.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

На балконе приятно пить чай, любоваться видом, вдыхать полной грудью чистый воздух и слушать шум реки. Но особенно мне запомнился вечер у камина. Нам развели огонь, мы заварили карпатский травяной чай и устроились в гостиной. Дрова потрескивали, комната наполнялась теплом, а разговор текла неторопливо. Было уютно и по-домашнему.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

СПА и восстановление: время для себя

Бассейн с видом на горы

Часть отдыха я посвятила СПА. В аквазоне есть взрослый и детский бассейны, джакузи и бассейн с панорамным остеклением, которое открывают в теплое время года.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Плавать и видеть перед собой деревья, реку и горы — это особое удовольствие. Я ловила себя на том, что между заплывами просто останавливалась у бортика и смотрела на природу за окном.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Вдоль бассейна обустроены зоны с шезлонгами: здесь можно отдохнуть, почитать книгу или побыть наедине со своими мыслями. Здесь также есть хамам и панорамная сауна. В ней приятно согреться после купания и продолжить любоваться пейзажем.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

Рядом находится ледяной грот, где можно освежиться ледяной крошкой, обтерев ею тело. Этот контраст придал мне бодрости.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Кстати, СПА-зону можно забронировать для частной аквавечеринки — если хочется провести время только в своей компании.

Банный ритуал и карпатский чан

Одним из самых ярких впечатлений стал банный ритуал с мастером Василием. В бане было влажно и тепло, в воздухе витал аромат трав и веников. Мастер постепенно пропаривал тело, работая веником, а на лицо положил охлажденную хвойную ветку. Мне понравился этот контраст: вокруг — горячий пар, а у лица — приятная прохлада и запах хвои.

Фото Lara Kovall

После парения в сопровождении мастера я пошла к реке. Признаюсь, решиться окунуться было непросто. Но после этого я почувствовала такой прилив бодрости, что страх быстро забылся. Затем попробовала еще и окунуться в бочку с холодной водой.

Это был мой личный опыт: резкие перепады температуры подходят не всем, поэтому такой ритуал важно согласовывать со специалистом и учитывать самочувствие.

© Алина Онопа, ТСН.ua

После прохлады было особенно приятно устроиться в горячей ванне с хвойными веточками. Тело расслаблялось, а я могла спокойно смотреть по сторонам и наслаждаться теплом.

Фото Lara Kovall

Ритуал завершался скрабированием смесью из соли, пива, меда и горчичного порошка. После этого моя кожа казалась мягкой, а в теле ощущалась легкость. В ту ночь я спала очень крепко.

Массаж и отдых у ульев

В медицинском СПА-центре комплекса предлагаются оздоровительные программы, уходовые процедуры и различные виды массажа.

Я попробовала авторский массаж мастера Ольги. После него почувствовала, что напряжение в мышцах уменьшилось, а двигаться стало легче. Это была приятная возможность прислушаться к своему телу и дать ему возможность отдохнуть.

Меня также заинтересовал сон на ульях — апитерапия: для такого отдыха оборудованы специальные лежаки над пчелиными домиками. Эту услугу здесь предлагают в летний сезон. На этот раз я ее не попробовала, но оставила себе еще один повод вернуться.

Фото Lara Kovall

Бювет: минеральная вода после консультации с врачом

Для меня важно, что на территории есть бювет с местными минеральными водами. Туда удобно зайти между прогулкой, завтраком и процедурами.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Внутри — спокойная музыка, картины на стенах и места, где можно присесть. Даже этот ежедневный ритуал проходил без спешки.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Лечебную минеральную воду следует пить в соответствии с индивидуальными рекомендациями врача. Он определяет вид воды, количество и режим употребления с учетом состояния здоровья. Первичная консультация врача и посещение бювета включены в стоимость проживания.

В бювете представлены воды из четырех источников, которые отличаются по составу:

№ 1 — слабоминерализованная гидрокарбонатная вода с содержанием натрия и кальция.

№2С — более минерализованная гидрокарбонатно-хлоридная натриевая вода типа «Боржоми».

№18С — слабоминерализованная, слабощелочная вода с гидрокарбонатами, сульфатами и натрием.

№ 25 — слабоминерализованная вода с гидрокарбонатами, сульфатами, кальцием и магнием.

Выбирать между ними самостоятельно, ориентируясь на перечень заболеваний, не нужно — для этого и предусмотрена консультация.

Йога, ароматы и звуки

Следующее утро началось с йоги в помещении с видом на природу. Мастер совместила занятие с ароматерапией: каждому предложила выбрать аромат, капнула масло на ладони, а мы растерли его и вдохнули аромат.

Плавные движения, ровное дыхание и зелень за окном помогали сосредоточиться на себе. После занятия я чувствовала себя расслабленной.

Фото Lara Kovall

Далее последовал саундхилинг — медитативная практика с использованием звуков специальных инструментов. Мы лежали на ковриках с закрытыми глазами и слушали. Мне нравилось, что в этот момент ничего не нужно было делать: только удобно устроиться, дышать и позволить себе отдохнуть.

Фото Lara Kovall

Для тех, кто хочет совместить поездку с привычными тренировками, в комплексе есть тренажерный зал с панорамными окнами. Заниматься спортом, любуясь видом на горы, действительно приятно.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Гастрономические впечатления: от утреннего кофе до ужина под открытым небом

В ресторане-колибе комплекса — уютный интерьер, спокойная музыка и внимательное обслуживание. В меню представлены вкусные блюда украинской и европейской кухни, детские блюда и диетические варианты.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Завтраки подаются в формате шведского стола с панорамным видом на природу. Мне больше всего понравилась зона у окон: берешь кофе, садишься за столик и смотришь на зеленую территорию и горы. Можно неторопливо позавтракать, помечтать и поразмышлять о чем-нибудь своем.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

А однажды вечером для нас устроили кулинарный мастер-класс, который превратился в ужин под открытым небом.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Сначала нам предстояло поймать форель в пруду. Затем шеф-повар Рустам Хоркашев вместе с помощниками готовил ее на мангале. Было интересно наблюдать за процессом и ждать результата, вдыхая аппетитный аромат блюд, приготовленных на огне.

Фото Lara Kovall

Фото Lara Kovall

© Алина Онопа, ТСН.ua

Помимо форели, нас угощали рыбной ухой, паштетом и другими блюдами. К ужину предлагали настойки, которые изготавливают в ресторане. Все было очень вкусно, а горный пейзаж и вечерняя атмосфера сделали этот ужин одним из самых теплых воспоминаний о поездке.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Активный отдых: немного смелости и много эмоций

Мой первый веревочный парк

В этом путешествии я впервые прошла веревочный парк. Сначала колебалась: было интересно, но высота немного пугала. В конце концов захотелось испытать себя, и любопытство взяло верх.

На меня надели страховочное снаряжение, объяснили правила — и я начала проходить трассу.

Фото Lara Kovall

Не на каждом этапе было легко. Где-то нужно было сохранить равновесие, где-то — найти опору и решиться сделать следующий шаг. Рядом был инструктор, который подсказывал, как удобнее преодолеть препятствие.

С каждым пройденным отрезком уверенность росла. А на финише я почувствовала радость и гордость за себя: решилась, справилась и получила опыт, который хочется повторить.

Фото Lara Kovall

Прогулка по лесу и гастрономическая поляна

В другой день мы всей группой отправились в лес. Шли между деревьями, осматривали склоны, останавливались, чтобы полюбоваться панорамами.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Мы добрались до гастрономической площадки, где устраивают ужины под открытым небом: шеф-повар готовит блюда прямо на месте, а гости могут наслаждаться едой и видом.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Даже небольшой дождь не испортил нашу прогулку. Мне было приятно идти по лесной тропинке, вдыхать влажный воздух и любоваться природой. Такие путешествия запоминаются именно ощущениями: как пахнет лес, как шелестят деревья и насколько спокойнее становится внутри.

Квест-комнаты: почувствовать себя детективом и отправиться к пиратам

После похода нас ждали квест-комнаты — и это тоже был мой первый опыт.

В «Шерлок Холмс. Загадка криптографа» мы стали помощниками детектива: искали подсказки, разгадывали головоломки и дешифровали послания. На то, чтобы разобраться в деле и выбраться из комнаты, у нас было 60 минут. Мы справились!

© Алина Онопа, ТСН.ua

Затем мы познакомились с квестом «Пираты Карибского моря». Здесь нас ждали морские приключения, сокровища и загадки капитана Джека. Некоторые задания заставили нас хорошенько поразмыслить, но вместе мы нашли ответы.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Мне понравилось, как быстро увлекает этот процесс: все обсуждают версии, замечают детали и радуются каждой разгаданной загадке.

Что есть для детей

Для маленьких гостей оборудованы площадка с качелями и горками, а также батут.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Особое внимание привлекает «Казкова хатинка» с яркими рисунками на фасаде. Внутри есть игрушки и занятия для детей разного возраста, игры с аниматором и мастер-классы.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Поэтому семейный отдых здесь можно организовать так, чтобы у детей были свои приключения, а у взрослых — время для прогулок и отдыха.

Что посмотреть в Сходнице и ее окрестностях

Даже если главная цель поездки — отдохнуть, стоит выделить время на знакомство с местными достопримечательностями. Недалеко от Сходницы есть места, где крапартские пейзажи дополняет увлекательная история.

Музей Тустани: знакомство с жизнью средневековой крепости

Путешествие в Тустань можно начать с музея в селе Урич. Он помогает представить, какой была крепость, кто в ней жил и как был устроен быт ее защитников.

© Алина Онопа, ТСН.ua

В экспозиции представлены оригиналы и копии археологических находок, макеты и мультимедийные материалы. Среди интересных экспонатов — щиток кольца XIV века с изображением птицы. Здесь также можно увидеть реконструкции готических изразцов XVI века и воссозданную комнату воеводы XIII века. Так история обретает конкретные детали: вещи, которыми пользовались люди, и пространство, в котором они жили.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Тустань: крепость, которую охраняют скалы

Недалеко от Урича, примерно в восьми километрах от Сходницы, расположена Тустань — средневековая наскальная крепость, выполнявшая оборонительные, административные и таможенные функции.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Сегодня здесь вы увидите величественные скалы и следы древней застройки. Деревянные укрепления не сохранились, однако в камне осталось около четырех тысяч пазов и врезов, в которых крепились конструкции. Именно по этим следам исследователь Михаил Рожко смог создать графическую реконструкцию крепости.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Когда-то через Тустань проходил торговый путь, по которому доставляли дрогобычскую соль в Европу. Поэтому эти скалы помнят и защитников, и купцов, преодолевавших карпатские перевалы.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Рекомендую взять экскурсовода: благодаря его рассказу легче представить себе крепость на скалах и понять, как она функционировала. А потом оставить время для прогулки и фотографий. Скальные массивы, лес и окружающие панорамы создают прекрасный фон для фотографий на память.

Фото Lara Kovall

Фото Lara Kovall

Водопады: еще три места для путешествий

Если хочется больше природы, в маршрут можно включить водопады Сопит, Лазный и Гуркало.

Сопит расположен недалеко от села Сопит. Вода падает со скалы высотой около семи-восьми метров. Это живописное место, где можно остановиться во время путешествия по окрестностям.

Водопад Лазный скрывается недалеко от села Довге. Он состоит из трех каскадов общей высотой около 10,5 метра и особенно впечатляет, когда горный поток полноводный.

Гуркало расположен недалеко от села Корчин, на Великой Речке. Его высота — примерно пять метров, а у подножия вода образует естественную чашу. После сильных дождей водопад становится особенно шумным и вполне оправдывает своё название.

Для таких прогулок понадобятся удобная обувь и дождевик. Подъехать на автомобиле прямо к каждому водопаду не получится, поэтому стоит заранее уточнить маршрут и запланировать время на пешую прогулку.

С каким чувством я возвращалась домой

За эти дни я успела и отдохнуть, и попробовать что-то новое. Поплавать, погулять по лесу, решиться на веревочный парк, посидеть у камина и не спеша выпить кофе, любуясь видом на горы.

Я выспалась, почувствовала прилив сил и заметила, что внутреннее напряжение уменьшилось. На это повлияло много факторов: природа, движение, спокойные вечера, приятная компания и время, которое я посвятила себе.

Чаще всего вспоминаю утренний туман над лесом, шум Стрыя и потрескивание дров в нашем коттедже. Именно такие моменты создавали ощущение отдыха, к которому мне хочется вернуться.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

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