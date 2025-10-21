- Дата публикации
Когда мир вверх ногами — это хорошая идея: почему стоит посетить музей «Перевернутый дом» в Карпатах
Если вам кажется, что в путешествиях по Украине уже сложно удивиться чему-то, посетите село Поляныця, что возле Буковеля. Именно здесь стоит первый в Украине Перевернутый дом, где все — от кровати до люстры — буквально перевернуто с ног на голову.
Этот чудаковатый, но волшебный музей стал настоящим магнитом для туристов и символом креативности Карпат. Его построили местные мастера всего за 45 дней, с помощью каркасной технологии. Площадь дома — 85 м², но каждый его метр способен вызвать детский восторг и желание сделать десятки фото. Это как попасть в мир, где законы физики просто решили взять отпуск.
Все вверх тормашками
Снаружи дом кажется вполне обычным, пока не замечаете, что фундамент — наверху, а крыша — внизу. А когда заходите внутрь, ваш мозг буквально пытается понять, что происходит:
стол и яблоки на нем «висят» над головой
кровать и шкаф будто приклеены к потолку
чучело лисы «смотрит» сверху
даже картины — вверх рамками
Это визуальный эксперимент и отличный тест на чувство равновесия.
Четыре локации под одной крышей
Когда вы покупаете билет в «Перевернутый дом», вы попадаете не просто в одну аттракцию, а в целый комплекс развлечений и креативных пространств.
Перевернутая хата — главная локация, где все наоборот.
Бандеровская крыивка — интерактивная выставка с элементами истории.
Музей иллюзий и кривые зеркала — для тех, кто любит посмеяться над собственным отражением.
Фотозоны — креативные пространства, созданные для идеальных кадров для Instagram.
Совет: приходите днем, тогда естественный свет добавляет глубины фото, а эффект «перевернутого мира» получается еще более удивительным.
Карпатский базар
После экскурсии обязательно посетите местную сувенирную ярмарку, которая расположена рядом. Здесь — настоящий клад для тех, кто ценит аутентичность:
гуцульские украшения и изделия из дерева
теплые варежки, тапочки и меховые шапки
ароматные травяные чаи, сушеные грибы, мед разных сезонов
Местные охотно рассказывают о собственных товарах, а заодно — делятся историями о жизни в горах. Покупаете баночку меда, а вместе с ней частичку Карпат.
Архитектурное чудо и национальный символ
Перевернутый дом в Поляныце — не просто туристический аттракцион. Это манифест украинской изобретательности. Его авторы хотели показать, что даже в самом маленьком селе можно создать что-то уникальное, что будет собирать гостей со всего мира. Украинцы всегда славились трудолюбием, любовью к свободе и умением мыслить нестандартно. И этот музей — яркое подтверждение.
Приезжайте сюда по дороге в Буковель — это прекрасная возможность размять ноги, сделать десяток ярких фото и почувствовать настоящую карпатскую магию.
Если верить туристам, после посещения Перевернутого дома мир кажется несколько более странным. Но, возможно, именно это и есть смысл путешествий, выходить за рамки привычного, переворачивать свое мировоззрение и возвращаться домой с улыбкой.