ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
63
Время на прочтение
2 мин

Когда мир вверх ногами — это хорошая идея: почему стоит посетить музей «Перевернутый дом» в Карпатах

Если вам кажется, что в путешествиях по Украине уже сложно удивиться чему-то, посетите село Поляныця, что возле Буковеля. Именно здесь стоит первый в Украине Перевернутый дом, где все — от кровати до люстры — буквально перевернуто с ног на голову.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Музей Перевернутый дом в Карпатах instagram.comnapryamky_ukrayiny

Музей Перевернутый дом в Карпатах instagram.comnapryamky_ukrayiny / © Instagram

Этот чудаковатый, но волшебный музей стал настоящим магнитом для туристов и символом креативности Карпат. Его построили местные мастера всего за 45 дней, с помощью каркасной технологии. Площадь дома — 85 м², но каждый его метр способен вызвать детский восторг и желание сделать десятки фото. Это как попасть в мир, где законы физики просто решили взять отпуск.

Все вверх тормашками

Снаружи дом кажется вполне обычным, пока не замечаете, что фундамент — наверху, а крыша — внизу. А когда заходите внутрь, ваш мозг буквально пытается понять, что происходит:

  • стол и яблоки на нем «висят» над головой

  • кровать и шкаф будто приклеены к потолку

  • чучело лисы «смотрит» сверху

  • даже картины — вверх рамками

Это визуальный эксперимент и отличный тест на чувство равновесия.

Четыре локации под одной крышей

Когда вы покупаете билет в «Перевернутый дом», вы попадаете не просто в одну аттракцию, а в целый комплекс развлечений и креативных пространств.

  1. Перевернутая хата — главная локация, где все наоборот.

  2. Бандеровская крыивка — интерактивная выставка с элементами истории.

  3. Музей иллюзий и кривые зеркала — для тех, кто любит посмеяться над собственным отражением.

  4. Фотозоны — креативные пространства, созданные для идеальных кадров для Instagram.

Совет: приходите днем, тогда естественный свет добавляет глубины фото, а эффект «перевернутого мира» получается еще более удивительным.

Карпатский базар

После экскурсии обязательно посетите местную сувенирную ярмарку, которая расположена рядом. Здесь — настоящий клад для тех, кто ценит аутентичность:

  • гуцульские украшения и изделия из дерева

  • теплые варежки, тапочки и меховые шапки

  • ароматные травяные чаи, сушеные грибы, мед разных сезонов

Местные охотно рассказывают о собственных товарах, а заодно — делятся историями о жизни в горах. Покупаете баночку меда, а вместе с ней частичку Карпат.

Архитектурное чудо и национальный символ

Перевернутый дом в Поляныце — не просто туристический аттракцион. Это манифест украинской изобретательности. Его авторы хотели показать, что даже в самом маленьком селе можно создать что-то уникальное, что будет собирать гостей со всего мира. Украинцы всегда славились трудолюбием, любовью к свободе и умением мыслить нестандартно. И этот музей — яркое подтверждение.

Приезжайте сюда по дороге в Буковель — это прекрасная возможность размять ноги, сделать десяток ярких фото и почувствовать настоящую карпатскую магию.

Если верить туристам, после посещения Перевернутого дома мир кажется несколько более странным. Но, возможно, именно это и есть смысл путешествий, выходить за рамки привычного, переворачивать свое мировоззрение и возвращаться домой с улыбкой.

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie