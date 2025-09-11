Красивые осенние локации Украины: 4 места для путешествия выходного дня / © Credits

В сентябре и октябре путешествовать по Украине особенно приятно, ведь туристические локации уже не переполнены, цены становятся доступнее, а сама природа будто приглашает к неспешным прогулкам.

Наша страна скрывает множество уголков, где можно почувствовать магию осени, от романтических тоннелей и старинных замков до этнографических музеев под открытым небом. Если вы ищете вдохновения для осеннего уикенда, предлагаем четыре уникальные локации, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Тоннель любви (Ровенская область)

Неподалеку от городка Клевань, среди густых лесов Ровенской области, расположился один из самых романтичных уголков Украины — Тоннель любви. Это зеленый тоннель длиной около 4 км, который образовался благодаря движению маневровых поездов. Сегодня он стал символом любви и мечтой фотографов.

По местным легендам, влюбленные, которые проходят по тоннелю, держатся за руки и загадывают желание, могут быть уверены, оно обязательно сбудется. Особенно волшебно здесь осенью, когда зеленые листья уступают место золотистым и красным оттенкам, создают ощущение сказки.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Киев)

Известный как музей в Пирогово, этот уникальный этнографический комплекс под открытым небом охватывает более 150 гектаров и демонстрирует архитектуру, быт и традиции всех регионов Украины. Здесь можно увидеть более 300 архитектурных памятников от XVI до XX века, от старинных домов до мельниц, церквей и хозяйственных построек.

Осень в Пирогово особенная, пожелтевшие деревья создают идеальный фон для фото, а прогулки по тропинкам музея напоминают о детстве в украинском селе. Это место прекрасно подходит для семейного отдыха, ведь здесь часто проходят ярмарки, фестивали и мастер-классы.

Замок Радомышль (Житомирская область)

Замок Радомышль — настоящая жемчужина истории и культуры. Восстановленный на основе старинной бумажной фабрики XVII века, он стал современным историко-культурным комплексом с музеем украинской домашней иконы, концертными залами и живописным парком.

Здесь можно прогуляться узкими коридорами старинного замка, почувствовать атмосферу старины и насладиться гармонией природы. Особое впечатление производит ландшафтный парк с водоемами, каменными мостиками и уютными аллеями. Осенью у этого места еще более величественный вид, ведь замок будто «сливается» с природой, создается атмосфера покоя и вдохновения.

Дворец графов Шенборнов (Закарпатье)

Закарпатье часто ассоциируется с замками и древней архитектурой, но дворец Шенборнов в Чинадиево — особенный. Построенный в XIX веке как охотничья резиденция австро-венгерских графов, он поражает своей символической архитектурой: 52 комнаты символизируют недели года, 12 входов — месяцы, а 365 окон — количество дней.

Дворец окружен парком площадью 19 гектаров, где растут редкие деревья: сакуры, катальпы, розовые буки и канадские ели. Сегодня здание используется как санаторий, который специализируется на реабилитации и лечении различных заболеваний. Но даже если вы не планируете оздоровление, стоит посетить дворец, чтобы ощутить атмосферу величия и прогуляться по волшебным аллеям.

Плюсы осеннего путешествия

Меньше туристов. Вы сможете насладиться спокойствием и атмосферой без толп.

Невероятные пейзажи. Осенние цвета делают знакомые места совсем другими.

Уютная атмосфера. Осенние путешествия ассоциируются с теплыми напитками, шерстяными свитерами и приятным ощущением ностальгии.

Осень в Украине — это не время прощания с теплом, а возможность увидеть знакомые места совсем другими глазами. Выберите одну из этих локаций и подарите себе незабываемый уикенд.